Nhiều sông ở Bắc bộ có lũ trên báo động 3, nước sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh

Sau nhiều ngày mưa diện rộng, đến chiều 25-8, nước lũ tại nhiều sông ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ vẫn ở mức cao nhưng đang xuống. Tại Hà Nội, nhiều sông còn trên mức báo động 3, trong khi lũ đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh.

Nước sông Tích ở phía Tây Hà Nội dâng lên do mưa nhiều ngày, làm ngập đường 421B đoạn nối xã Kiều Phú và Phú Cát. Ảnh: ĐỨC MẠNH

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 25-8, lũ trên các sông ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đang biến động khác nhau.

Tại Hà Nội, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đã vượt trên báo động 3 nhưng có xu thế xuống dần. Nước lũ sông Tích ở phía Tây Hà Nội cũng trên báo động 3.

Sông Bùi ở phía Tây Hà Nội biến đổi chậm trên báo động 3 và dự báo tiếp tục duy trì trên mức này trong đêm nay 25-8. Sông Cà Lồ dưới báo động 3, dự báo tiếp tục xuống nhưng vẫn còn trên báo động 2 trong đêm nay và ngày 26-8.

Tại tỉnh Bắc Ninh, nước lũ ở sông Lục Nam đã xuống dưới báo động 2 và dự báo tiếp tục xuống dưới báo động 1. Lũ trên sông Cầu qua tỉnh Bắc Ninh đã xuống dưới báo động 3, dự báo sẽ sớm xuống mức báo động 2. Riêng sông Thương ở Bắc Ninh vẫn trên báo động 3 và dự báo tiếp tục ở mức này.

Tại Lạng Sơn, lũ trên các sông đang xuống dưới báo động 1. Nước lũ trên sông Kỳ Cùng đang rút, người dân ở những khu vực ngập lụt đang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau khi lũ rút.

Riêng sông Trung tại trạm Hữu Lũng vẫn trên báo động 3, dự báo tiếp tục xuống nhưng còn trên mức báo động 3.

Nước lũ rút dần, lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường. Ảnh: BIÊN PHÒNG TỈNH LẠNG SƠN

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân ở vùng tâm lũ của tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: BIÊN PHÒNG TỈNH LẠNG SƠN

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết tại Thanh Hóa, lũ sông Bưởi đang xuống nhưng vẫn trên báo động 2 và dự báo duy trì ở mức này.

Tại Ninh Bình, lũ sông Hoàng Long đã xuống, hiện trên báo động 1 và dự báo tiếp tục xuống dưới mức này.

Tại Nghệ An, nước lũ ở khu vực thượng lưu đang trên báo động 1, dự báo tiếp tục lên nhưng dưới báo động 2, tùy thuộc việc điều tiết hồ chứa.

Ở Nam bộ, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên nhanh do ảnh hưởng của lũ thượng nguồn sông Mê Kông kết hợp kỳ triều cường. Ngày 24-8, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu trên sông Tiền là 3,01m; tại trạm Châu Đốc trên sông Hậu là 2,48m. Dự báo trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 31-8, mực nước cao nhất tại các trạm Tân Châu và Châu Đốc có khả năng lên mức báo động 1, sau đó biến đổi chậm. Cơ quan thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao thuộc tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

PHÚC HẬU