Xã hội

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số TPHCM giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội

SGGPO

Ngày 24-8, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM tổ chức đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến TP Hà Nội giao lưu, học tập kinh nghiệm.

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hoạt động được tổ chức nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2026), nhằm triển khai chính sách dân tộc; quan tâm và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tạo điều kiện để các đại biểu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phát huy vai trò cầu nối của người có uy tín.

Tại Hà Nội, đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan các di tích liên quan đến Người; Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam; tìm hiểu kinh nghiệm bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc và công tác dân tộc ở cơ sở.

Dịp này, nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911 - 25-8-2026), các đại biểu cũng tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của Đại tướng tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, qua đó hiểu thêm về truyền thống đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

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Đoàn tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM, trong năm 2026, sở tổ chức 6 đoàn với 300 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đi giao lưu, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và tỉnh Ninh Bình.

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VŨ ĐIỆP - THU HOÀI

Từ khóa

người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM

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