Đã quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 750m³ đất. Qua tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện, quy tập 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B.
Từ ngày 23-6 đến hết ngày 25-8-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ (253 bộ có di vật). Trong đó, có 461 bộ hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hài cốt liệt sĩ và các di vật được phát hiện, cất bốc, thu thập, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, thận trọng, tỉ mỉ để phục vụ công tác rà soát, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.
Hiện các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, tập trung xử lý khối lượng đất và kiểm tra kỹ các khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ.