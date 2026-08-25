Đã quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 25-8, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 750m³ đất. Qua tìm kiếm, lực lượng đã phát hiện, quy tập 13 bộ hài cốt liệt sĩ và 3 bộ di vật tại Khu B.

Các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Từ ngày 23-6 đến hết ngày 25-8-2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 494 bộ hài cốt liệt sĩ (253 bộ có di vật). Trong đó, có 461 bộ hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng đưa hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy đến phòng lấy mẫu. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hài cốt liệt sĩ và các di vật được phát hiện, cất bốc, thu thập, bảo quản theo quy trình nghiêm ngặt, thận trọng, tỉ mỉ để phục vụ công tác rà soát, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ.

Những di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ là manh mối quan trọng, hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Hiện các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, tập trung xử lý khối lượng đất và kiểm tra kỹ các khu vực có dấu hiệu liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ.

Khu vực quàn hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

THU HOÀI - MẠNH THẮNG