TPHCM: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực còn phức tạp

Chiều 25-8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) làm việc với UBND TPHCM cùng các sở, ngành về công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố.

Buổi làm việc về công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành cho biết TPHCM đang chịu nhiều áp lực về bảo vệ môi trường; tình trạng ô nhiễm tại một số khu vực còn phức tạp, một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Điển hình là khu công nghiệp và khu tiểu thủ công nghiệp Lê Minh Xuân.

Bộ NN-MT đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan khảo sát, xác minh, kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện khoảng 280 hành vi vi phạm tại hơn 100 doanh nghiệp, cơ sở. Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành hơn 80 quyết định xử phạt hành chính với số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Đáng chú ý, 5 doanh nghiệp, cơ sở có dấu hiệu tội phạm hình sự đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TPHCM), cho biết trong 5 vụ việc được chuyển điều tra, đến nay 3 vụ đã được khởi tố; 2 vụ còn lại đang được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: THANH HIỀN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhìn nhận, chủ trương, thể chế đã có, vấn đề quan trọng là trách nhiệm thực hiện của từng cá nhân, đơn vị. Việc chưa thực hiện đến nơi đến chốn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm thời gian qua.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, thành phố đang xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong quá trình quản lý để xảy ra ô nhiễm, đồng thời đề ra các giải pháp bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

THANH HIỀN