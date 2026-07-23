Văn hóa

Họ hàng hai bên gia đình thực hiện các nghi lễ truyền thống trong lễ cưới

Ấn tượng lễ cưới truyền thống của người Vân Kiều

SGGPO

Toàn bộ nghi lễ được phục dựng dựa vào kết quả khảo sát, nghiên cứu, đối chiếu tư liệu và tham vấn các già làng, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng.

Video: Phục dựng lễ cưới truyền thống người Vân Kiều

Ngày 23-7, UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, phối hợp Phân viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung tổ chức phục dựng lễ cưới truyền thống của người Vân Kiều sinh sống trên địa bàn.

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Lễ cưới người Vân Kiều có sự xuất hiện của cồng chiêng, khèn và trang phục truyền thống tạo nên bản sắc độc đáo

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, lễ cưới truyền thống của người Vân Kiều không chỉ đánh dấu sự gắn kết của đôi trai gái mà còn là sự kiện văn hóa quan trọng của gia đình, dòng họ và cộng đồng bản làng.

Lễ cưới chứa đựng nhiều tri thức dân gian, phong tục, nghi lễ, luật tục và giá trị nhân văn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy nhiên, nhiều nghi thức truyền thống của người Vân Kiều hiện không còn được thực hành đầy đủ hoặc đang đứng trước nguy cơ mai một.

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Do đó, UBND xã Lao Bảo phối hợp phục dựng lễ cưới truyền thống, góp phần nghiên cứu, khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của đồng bào Vân Kiều.

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Toàn bộ nghi lễ được nhóm nghiên cứu của Phân viện khảo sát, nghiên cứu, đối chiếu tư liệu và tham vấn các già làng, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng.

Hoạt động thuộc Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030.

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Đồng bào Vân Kiều tích cực tham gia trình diễn các nghi thức của lễ cưới truyền thống

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga cho biết, mục đích của việc phục dựng nhằm góp phần bảo tồn một nghi lễ văn hóa đặc sắc, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về phong tục, tập quán của cha ông; đồng thời khai thác hiệu quả giá trị văn hóa bản địa để phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

BÙI ĐỨC NGHĨA - VĂN THẮNG

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UBND xã Lao Bảo Phân viện Văn hóa Người Bru - Vân Kiều Nguyễn Thị Thanh Nga Phục dựng Lễ cưới Cồng chiêng Trai gái Phong tục Bản làng

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