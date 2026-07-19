Văn hóa

Đậm chất liệu truyền thống trong triển lãm sơn mài của họa sĩ Đặng Kim Long

SGGPO

Triển lãm cá nhân chủ đề “Mình Hạc Xương Mai” của họa sĩ Đặng Kim Long diễn ra từ nay đến ngày 28-7, tại Gallery 3B (38/6i, Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM), giới thiệu gần 50 tác phẩm sơn mài sáng tác trên nền tảng chất liệu truyền thống kết hợp tư duy tạo hình đương đại.

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Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Theo họa sĩ Đặng Kim Long, triển lãm là dấu mốc trong hành trình sáng tác của ông, phản ánh tình yêu đối với văn hóa dân tộc thông qua ngôn ngữ sơn mài. Không gian trưng bày giới thiệu các tác phẩm lấy cảm hứng từ mùa xuân, lễ hội truyền thống, âm nhạc dân tộc và những mảng màu giàu tính biểu cảm.

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Khách tham quan triển lãm trao đổi cùng họa sĩ

Hình tượng người phụ nữ là chủ đề xuyên suốt triển lãm, được thể hiện trên ba phương diện: vẻ đẹp tạo hình, chiều sâu văn hóa Á Đông và sự phản chiếu đời sống nội tâm của người nghệ sĩ.

Họa sĩ Đặng Kim Long bày tỏ, ông kế thừa những giá trị cốt lõi của nghệ thuật sơn mài truyền thống, đồng thời mở rộng khả năng biểu đạt bằng tư duy mỹ thuật hiện đại. Nhiều lớp sơn kết hợp vàng quỳ, bạc quỳ, vỏ trứng cùng kỹ thuật mài công phu, tạo nên hiệu ứng ánh sáng đặc trưng cho các tác phẩm.

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Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Họa sĩ Đặng Kim Long sinh năm 1955 tại Sài Gòn, là thành viên Hội Mỹ thuật TPHCM và thành viên cấp cao Hội Mỹ thuật Hoàng gia Nam Úc. Ông được đào tạo tại Trường Quốc gia Trang trí Mỹ thuật Gia Định, sau đó dành nhiều năm nghiên cứu, sáng tác với chất liệu sơn mài.

Bên cạnh hoạt động hội họa, ông còn tham gia lĩnh vực trang trí, kiến trúc và nhiều triển lãm trong nước, quốc tế. Các tác phẩm của ông hiện có mặt trong nhiều bộ sưu tập nghệ thuật trong và ngoài nước.

THIÊN BÌNH

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Sơn mài Hội Mỹ thuật TPHCM Triển Vỏ trứng Năm 1955 Họa sĩ Biểu đạt Lớp sơn Triển lãm Phản chiếu

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