Vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh - Đỗ Quyên: Bên nhau cả khi ở khúc quanh

Bước vào quán cơm ở trung tâm phường Bến Thành, TPHCM, vợ chồng nghệ sĩ Hoài Thanh - Đỗ Quyên mau chóng được chủ quán và thực khách nhận ra. Định cư ở Australia từ năm 2008, ông bà vẫn sắp xếp về Việt Nam vì nhớ khán giả, thương sân khấu và vấn vương những góc phố, đường làng quê hương.

10 năm không gặp tưởng tình đã cũ…

Gắp trái đậu rồng, đậu bắp luộc chấm kho quẹt, nghệ sĩ (NS) Hoài Thanh tấm tắc khen: “Về đây ăn gì cũng ngon; gặp bạn bè, học trò vui quá. Ở nước ngoài, nhất là những đêm mưa hay Tết, vợ chồng tôi nhớ quê nhà lắm. Nhớ từng tiếng dế kêu, từng đọt mồng tơi…”.

Thuở ấu thơ, cậu bé Nguyễn Ngọc Thạch (ở Hóc Môn, TPHCM) sớm lao động, hái rau dại bán kiếm tiền mua sách vở và phụ mẹ nuôi 8 người em. Dù chưa học qua trường lớp nghệ thuật, nhưng giọng ca trầm ấm đặc biệt của Ngọc Thạch vẫn được chú ý qua cuộc thi Tuyển chọn Ngôi sao xanh của Đoàn Út Bạch Lan - Thành Được vào năm 1964. Từ đó, Ngọc Thạch bắt đầu gắn bó với sân khấu cải lương và nổi tiếng với nghệ danh Hoài Thanh.

Không biết hữu ý hay vô tình, NSND Phùng Há cứ xếp cho NS Hoài Thanh đóng cặp với NS Đỗ Quyên, một cô đào tài sắc vẹn toàn, con nhà nòi. Trong một buổi tập tuồng Nắm cơm chan máu, trời mưa lớn khiến nhà má bảy Phùng Há bị ngập nước. NS Phương Thanh nhường cho NS Đỗ Quyên quá giang NS Hoài Thanh về nhà, còn mình thì bắt xích lô. Dưới cơn mưa lất phất, gió se lạnh, đường về đâu quá xa mà “bác tài” vòng vèo hoài không tới…

NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên và ca sĩ Hoài Anh Kiệt cùng biểu diễn trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc. Ảnh: NVCC

“Tình trong như đã…” từ buổi chiều mưa ấy, nhưng hạnh phúc như trò chơi trốn tìm với đôi NS bởi cách biệt giàu nghèo, bởi sự không đồng thuận của người lớn và những hợp đồng vai diễn vô tình rẽ lối uyên ương. “Chỉ mình em ở bên này nỗi nhớ/ Thì anh cứ đi…/ Nhưng xin đừng trăn trở/ Dẫu sóng gió, mưa dầm ta vẫn ở bên nhau…”, với những dòng tâm thư này, NS Đỗ Quyên đưa tiễn người yêu.

10 năm không chung đường chung lối, mỗi người bước vào cuộc tình mới nhưng ánh mắt, giọng ca vẫn tiềm ẩn nơi đáy lòng nhau. Năm 1983, định mệnh đã đưa hai người gặp lại nhau khi được mời đóng chung một vở cải lương. Sau những đổ vỡ hôn nhân riêng, lòng vẫn thổn thức với người cũ, NS Hoài Thanh mạnh dạn ngỏ lời “nối lại tình xưa”, không để lạc mất nhau thêm phút giây nào nữa. NS Đỗ Quyên lặng im, bàn tay ấm trong bàn tay của người xưa, đôi mắt thay bao lời muốn nói...

Hai ngọn lửa đam mê nghệ thuật, hai trái tim đã nhiều vết xước, một bữa cơm đơn sơ bình dị, cặp đôi NS tài danh đã nên duyên vợ chồng và cùng chăm sóc, nuôi dạy hai con.

Một đời say nhau

Vợ chồng NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên không chỉ tỏa sáng trên sân khấu với rất nhiều vai diễn để đời mà còn có công lớn trong đào tạo thế hệ kế thừa. Lúc con trai tên Hoài Anh Kiệt còn nhỏ, với sự động viên của chồng, NS Đỗ Quyên nghỉ hát để học đạo diễn và làm giảng viên tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TPHCM.

Chạnh lòng trước cảnh không ít sinh viên ra trường phải mưu sinh bằng nghề khác hoặc trở về quê làm nông, ông bà đã thành lập Câu lạc bộ Cải lương Hoài Thanh - Đỗ Quyên. Thời gian sân khấu sáng đèn chỉ vài năm nhưng đã kịp nâng bước những học trò giỏi và yêu nghề như: NSƯT Lê Tứ, NSƯT Thy Trang, NS Thy Phương, NS Thy Nhung…

Định cư ở Australia cho gần con cháu, ông bà vẫn bồn chồn, khắc khoải bởi “hò, xự, xang, xê, cống” níu chân. Vào cuối tuần, ông bà vẫn tham gia biểu diễn để kiếm thêm thu nhập và cho đỡ nhớ nghề. Ca sĩ 8X Hoài Anh Kiệt với gương mặt nghệ sĩ, chất giọng truyền cảm cả nhạc trẻ lẫn cải lương, kết hợp với ba mẹ 4X, 5X tạo thành một tam ca đặc sắc, không “đụng hàng”.

Năm 2016, anh vinh dự đoạt giải Á quân chương trình Sao nối ngôi do Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long) cùng Jet Studio phối hợp tổ chức.

Nhiều người Việt ở Australia đã tìm đến NS Hoài Thanh - Đỗ Quyên để xin học ca diễn cải lương. Những thanh âm ngũ cung đầu tiên ngân lên giữa xứ sở chuột túi khiến ông bà nghẹn ngào, xúc động. Họ là cặp đôi hạnh phúc viên mãn: gia đình sum vầy, được kề cận chăm sóc nhau nhưng vẫn không rời xa tiếng đàn lời ca.

Bà say sưa chỉnh sửa cho học viên từng điệu bộ, lời ca tròn vành rõ chữ, dí dỏm kể nhiều giai thoại trên bước đường lưu diễn để tạo không khí thoải mái cho lớp học và gieo lửa đam mê. Ông nhiều lúc chẳng làm gì, chỉ ngồi yên trìu mến nhìn bà, thỉnh thoảng nở nụ cười ấm áp. Ông bà tạo nên một bức tranh hạnh phúc của tuổi xế chiều khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ.

NS Đỗ Quyên chia sẻ: “Với tôi, bí quyết vun đắp hạnh phúc là đừng cãi chồng, cãi nhau lúc nóng giận sẽ làm hao mòn tình cảm. Đợi khi bình tâm lại, có gút mắc gì thì trò chuyện, tâm sự, cùng tìm giải pháp vượt qua”. Có lần bà giả tiếng ông để trò chuyện với một cô gái gọi điện cho ông để hẹn hò. Dù rối bời, bà vẫn ôn tồn trao đổi với chồng sau khi cúp máy. Giải pháp giữ lửa hôn nhân của bà là sau này vợ đâu chồng đó, không xa cách lâu ngày. Người trong cuộc có “sưởi” thì tình mới “nồng”.

Ông ngồi im, mỉm cười nhìn bà kể về khoảnh khắc ngoài vợ ngoài chồng. Với ông bà, tình yêu đâu phải là hành trình không tì vết mà là hai người luôn chọn ở bên nhau, kể cả ở những khúc quanh.

Nhiều người từng hỏi tôi rằng cái bóng của ba mẹ có gây áp lực gì cho tôi không. Trong cuộc sống và hoạt động nghệ thuật, tôi rất thuận tự nhiên, cứ đặt mục tiêu để trưởng thành hơn “tôi của ngày hôm qua” chứ không cố để vượt qua điều gì. Được làm con của ba mẹ mình, với tôi là cái phúc lớn. Bằng chính việc làm hàng ngày, ba mẹ đã dạy chị em tôi yêu thương nhau, biết trân quý nghệ thuật, hết lòng sẻ chia với đồng nghiệp, giúp đỡ người nghèo khó… Cái bóng đó, có chăng là động lực cho tôi giữ mình và phát huy để ngày một xứng đáng là con của ba Hoài Thanh - mẹ Đỗ Quyên. Ca sĩ HOÀI ANH KIỆT

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