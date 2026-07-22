Phim Mưa đỏ chiếu khai mạc Tuần phim tại TPHCM dịp 27-7

Chiều 22-7, tại TPHCM, Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) phối hợp với Sở VH-TT TPHCM cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) khu vực phía Nam.

Đồng chí Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đạo diễn - Biên kịch Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM cùng đại diện các cơ quan, các nghệ sĩ điện ảnh, sinh viên một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cùng tham dự chương trình.

Đồng chí Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, phát biểu tại lễ khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ khu vực phía Nam. Ảnh: V.HÀ

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc của Tuần phim. Theo đó, TPHCM là một điểm đến trong hành trình tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, truyền thống yêu nước, lan tỏa tình yêu điện ảnh đến với đông đảo quần chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh cũng đánh giá cao sự tham gia của toàn bộ hệ thống rạp chiếu phim vào chương trình ý nghĩa này, không vì mục đích lợi nhuận.

Đoàn phim "Mưa đỏ" giao lưu với khán giả trước suất chiếu. Ảnh: V.HÀ

Theo kế hoạch, tại TPHCM, Tuần phim được tổ chức tại hơn 50 cụm rạp với các suất chiếu miễn phí trong các ngày 22, 23 và 24-7 phục vụ cựu chiến binh, người có công với cách mạng, gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và đông đảo nhân dân.

Các bộ phim được giới thiệu trong Tuần phim là những tác phẩm tiêu biểu do Nhà nước đặt hàng, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ. Đặc biệt, được sự thống nhất của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục Điện ảnh, thành phố sẽ trình chiếu thêm 2 bộ phim Mưa đỏ và Chị Tư Hậu. Trong đó, phim Mưa đỏ được lựa chọn trình chiếu ngay sau lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, Đại tá - NSƯT Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ, cùng các diễn viên trong phim: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Hứa Vĩ Văn,… cùng có mặt để giao lưu với các khách mời, khán giả.

Các đại biểu tặng hoa cho ê-kíp sản xuất phim Mưa đỏ. Ảnh: V.HÀ

Ngoài hoạt động chiếu phim tại rạp, thành phố còn tổ chức các chương trình chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ tại Trường Cao đẳng Văn Lang, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) và Trường Đại học An ninh Nhân dân.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng cho biết thêm, Sở VH-TT TPHCM sẽ tiếp tục truyền thông để lan tỏa một cách mạnh mẽ hơn thông tin về Tuần phim đặc biệt trong hệ thống các cơ sở giáo dục, các trung tâm sinh hoạt văn hóa để có thể tiếp cận mạnh mẽ, rộng rãi đến khán giả, đặc biệt khán giả trẻ.

VĂN TUẤN