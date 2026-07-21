Xây dựng hệ giá trị con người TPHCM từ nền tảng thuần phong mỹ tục

Ngày 21-7, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức tọa đàm "Từ giữ gìn thuần phong mỹ tục đến khẳng định hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh”, nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng và lan tỏa hệ giá trị con người TPHCM trong giai đoạn mới.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức tọa đàm “Từ giữ gìn thuần phong mỹ tục đến khẳng định hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng dự. Tham dự tọa đàm còn có lãnh đạo HĐND TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TPHCM cùng nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu,...

Đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TPHCM phát biểu đề dẫn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu đề dẫn, đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TPHCM, nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa cùng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội, việc giữ gìn thuần phong mỹ tục, bảo tồn các giá trị truyền thống cần gắn với xây dựng hệ giá trị con người TPHCM phù hợp với đô thị hiện đại. Theo đồng chí, việc chuyển từ giữ gìn sang khẳng định hệ giá trị con người TPHCM mang ý nghĩa chiến lược, hướng tới bồi đắp các phẩm chất tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh con người TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo Ban Tổ chức, tọa đàm tập trung nhận diện các giá trị thuần phong mỹ tục trong bối cảnh mới và làm rõ hệ giá trị đặc trưng của con người TPHCM. Chương trình cũng phân tích những thách thức từ kinh tế thị trường, mạng xã hội và hội nhập quốc tế, đồng thời đề xuất giải pháp phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và truyền thông.

TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM chia sẻ ý kiến tại tọa đàm. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm đề nghị, xây dựng hệ giá trị con người TPHCM phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển Thành phố. TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho rằng, hệ giá trị cần được cụ thể hóa thành những chuẩn mực rõ ràng, gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, đồng thời xây dựng môi trường giáo dục thống nhất giữa gia đình, nhà trường, xã hội và không gian số. Trong đó, thanh niên không chỉ là đối tượng được giáo dục mà còn phải trở thành chủ thể lan tỏa hệ giá trị con người Thành phố.

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo cho rằng người dân TPHCM đã hình thành bản sắc riêng qua quá trình khai phá và phát triển với những phẩm chất cởi mở, bao dung, nghĩa tình. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Làm rõ những giá trị cốt lõi cần được bồi đắp, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo cho rằng, người dân TPHCM đã hình thành bản sắc riêng qua quá trình khai phá và phát triển với những phẩm chất cởi mở, bao dung, nghĩa tình; tiên phong, năng động, sáng tạo; kiên cường trong đấu tranh và xây dựng. Tuy nhiên, cùng với việc phát huy những giá trị tốt đẹp, thành phố cũng cần từng bước khắc phục những biểu hiện thiếu văn minh trong đời sống đô thị như xả rác bừa bãi, trễ hẹn, ứng xử thiếu chuẩn mực nơi công cộng...

Thạc sĩ, NSUT Ngô Phạm Hạnh Thúy trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, Thạc sĩ - NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy đề xuất xây dựng bộ giá trị cốt lõi của con người TPHCM gồm yêu nước, trách nhiệm công dân, nhân ái, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, trung thực, văn minh, hiện đại và khát vọng hội nhập. Theo NSƯT Ngô Phạm Hạnh Thúy, nhà trường phải là nơi đặt nền móng cho việc hình thành hệ giá trị, trong khi đội ngũ văn nghệ sĩ có trách nhiệm chuyển tải những giá trị truyền thống bằng các tác phẩm gần gũi với đời sống hôm nay để di sản tiếp tục được nuôi dưỡng trong cộng đồng.

5 nhóm giải pháp xây dựng hệ giá trị con người TPHCM Phát biểu tổng luận tọa đàm, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết, các ý kiến tại tọa đàm đã thống nhất những giá trị cốt lõi của con người TPHCM cần hướng tới, gồm: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình; trung thực, trách nhiệm, kỷ cương; năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm; hội nhập, văn minh, hiện đại. Đây là sự kết tinh giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh thần tiên phong của một đô thị đặc biệt. Đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát biểu tổng luận tọa đàm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Để tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống và khẳng định hệ giá trị con người TPHCM, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, kết hợp hài hòa giữa bảo tồn truyền thống và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy giá trị di sản trong đời sống hiện đại, tiếp nhận có chọn lọc các giá trị tiến bộ của thế giới, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Thành phố. Đồng chí khẳng định, từ giữ gìn thuần phong mỹ tục đến khẳng định hệ giá trị con người TPHCM là quá trình kế thừa và phát triển liên tục, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó mỗi người dân là chủ thể thực hiện và lan tỏa các giá trị tốt đẹp.

THIÊN THANH