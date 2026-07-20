"Hình dung", một cách nhìn của các họa sĩ trẻ

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, triển lãm "Hình dung", một cách nhìn tại Annam Gallery (ảnh, số 371/4 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM) mang đến một không gian lắng đọng, nơi người xem có thể bước vào thế giới nội tâm của những nghệ sĩ trẻ thông qua hội họa.

Dự án là sự hợp tác giữa Annam Gallery và tập thể 05.Sketch, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ với những ngôn ngữ tạo hình rất riêng.

Điểm hấp dẫn của triển lãm ở cách mỗi nghệ sĩ “hình dung” thế giới bằng ký ức, trực giác và cảm xúc. Mỗi tác phẩm là một lát cắt của hành trình trưởng thành, của những suy tư về con người và cuộc sống.

Trong đó, họa sĩ Thái Ngọc Hân theo đuổi những sáng tác về hành trình chấp nhận và hoàn thiện bản thân để tìm kiếm vẻ đẹp nguyên bản. Với chất liệu sơn mài, Đặng Hồ Khánh Linh coi mỗi tác phẩm là kết quả của quá trình lao động bền bỉ, nơi sự kiên nhẫn trở thành một phần của ngôn ngữ nghệ thuật.

Cũng với sơn mài, Hoàng Đức Anh Nhật lại quan tâm đến mối liên hệ giữa con người, vật chất và các trạng thái sống thông qua những thử nghiệm mới. Ở mảng tranh lụa, Trần Lâm Tuyết Nghi mang đến những tác phẩm giàu chất tự sự.

Phan Thị Quyên Quyên tìm về những giấc mơ tuổi thơ và thế giới nội tâm, còn Trần Lữ Thanh Thanh lựa chọn những khoảnh khắc bình dị cùng hình tượng trẻ em để gửi gắm cảm xúc trong tranh.

Theo ban tổ chức, chính sự đa dạng này đã tạo nên một không gian hội họa nơi những cách nhìn khác biệt, chất liệu đa dạng và nhiều tiếng nói cùng song hành, phản ánh diện mạo của lớp nghệ sĩ trẻ đang từng bước định hình vị trí của mình trong mỹ thuật đương đại Việt Nam.

Những ngày qua, triển lãm thu hút khá đông sinh viên mỹ thuật, họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật.

THIÊN BÌNH