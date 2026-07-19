Bản sắc Việt qua lăng kính điện ảnh của thế hệ trẻ

Sau gần một tháng (từ ngày 11-6 đến 5-7) diễn ra tại Pháp, Cộng hòa Czech và Bỉ, hành trình của Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion 2026 đã khép lại tại rạp Aventure ở thủ đô Brussels (Bỉ).

Liên hoan phim do Hiệp hội Art Space phối hợp với nhiều đối tác quốc tế tổ chức.

Với 14 buổi chiếu, liên hoan phim không chỉ là sự kiện điện ảnh, mà đã trở thành nhịp cầu giàu cảm xúc, nơi thế hệ trẻ Việt Nam và gốc Việt gửi gắm những câu chuyện về văn hóa, con người và quê hương đến bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion 2026 quy tụ hội đồng chuyên môn gồm các đạo diễn, biên kịch, nhà hoạt động văn hóa và điện ảnh trong nước, quốc tế như đạo diễn, NSƯT Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghệ thuật Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương; đạo diễn, diễn viên Stéphane Ly-Cuong (Pháp); ông Paul Abela, Tùy viên nghe nhìn phụ trách khu vực Đông Nam Á, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cùng nhiều đạo diễn, diễn viên và khách mời.

Từ hơn 100 tác phẩm dự thi, ban tổ chức tuyển chọn 25 bộ phim để trình chiếu tại Paris, Lorient (Pháp), Praha (Cộng hòa Czech) và Brussels (Bỉ). Sức hấp dẫn của liên hoan phim đến từ chính sức trẻ của những người thực hiện. Tất cả tác phẩm được chọn đều do các tác giả dưới 30 tuổi thực hiện, trong đó có nhiều tác giả chưa đầy 18 tuổi.

Đông đảo khán giả đến tham gia Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion 2026. Ảnh: TOUCHER ARTS

Qua lăng kính của người trẻ, hình ảnh Việt Nam hiện lên năng động, hiện đại nhưng vẫn gắn bó sâu sắc với những giá trị cội nguồn. Sự tiếp nối giữa các thế hệ, giữa nét xưa và nhịp sống mới được thể hiện tự nhiên, dung dị, chạm đến người xem bằng những câu chuyện mộc mạc.

Đứng sau thành công của liên hoan phim là hơn 50 bạn trẻ Việt Nam và gốc Việt thuộc dự án cộng đồng phi lợi nhuận TOUCHER ARTS. Các thành viên đến từ Việt Nam, Pháp, Mỹ, Áo, Australia, Trung Quốc, cùng sự đồng hành của gần 100 tình nguyện viên quốc tế. Để vận hành khối lượng công việc lớn tại ba quốc gia châu Âu, ban tổ chức và các thành viên đã chuẩn bị trong suốt một năm.

Không dừng lại ở một sự kiện mang tính thời điểm, TOUCHER ARTS đang hướng tới phát triển mô hình theo hướng bền vững. Sau Viet Culture in Motion 2026, ban tổ chức dự kiến duy trì liên hoan phim định kỳ hai năm một lần, đồng thời mở rộng liên kết với các trung tâm văn hóa, trường đại học tại các nước sở tại để đưa những tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến với nhiều địa điểm mới trên thế giới.

Từ những buổi tập huấn ban đầu, các bạn trẻ từng bước tham gia thực tế, trực tiếp điều phối và vận hành các hoạt động tại hiện trường. Đáng quý hơn, toàn bộ số tiền quyên góp được từ hành trình điện ảnh này sẽ dành hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực từ các tác phẩm nghệ thuật.

Khác với những bộ phim điện ảnh được đầu tư công phu về mặt kỹ thuật, các tác phẩm tại liên hoan phim chinh phục người xem bằng cách thể hiện chân thành những lát cắt đời thường. Khán giả có thể tìm thấy cảm giác thân thuộc từ mâm cơm gia đình ấm áp, sum vầy trong Bữa cơm nhà; hay những khoảnh khắc bình yên của các cụ già tập thể dục, chơi cờ bên hồ Gươm trong Bền và Hanoi Street Fighters. Những chi tiết giản dị ấy đã dẫn dắt người xem bước vào một Việt Nam chân thực, gần gũi.

Chia sẻ với phóng viên sau sự kiện, anh Nghiêm Phạm Phúc Anh, thành viên Ban tổ chức liên hoan phim, cho biết, phần thưởng dành cho những nỗ lực của các thành viên chính là những phòng chiếu kín chỗ tại Pháp, Bỉ và Cộng hòa Czech.

Một trong những kỷ niệm khiến ban tổ chức xúc động nhất là những chia sẻ của khán giả kiều bào đã sinh sống nhiều năm tại Paris. Sau khi xem phim, nhiều người bày tỏ rằng những thước phim mộc mạc đã đánh thức trong họ nỗi nhớ nhà, nhớ Hà Nội.

Với những người thực hiện dự án, sự đón nhận nồng nhiệt của những người con xa xứ cùng phản hồi tích cực từ khán giả bản địa khi lần đầu tiếp cận văn hóa Việt Nam theo cách tự nhiên, gần gũi là món quà vô giá. Đó cũng là động lực để TOUCHER ARTS tiếp tục hành trình lan tỏa những câu chuyện về quê hương đến bạn bè quốc tế.

THANH HẰNG