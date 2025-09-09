Thế giới

Anh dọa đình chỉ cấp thị thực với quốc gia không nhận lại công dân tị nạn

SGGPO

Tân Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood vừa cảnh báo sẽ đình chỉ hoặc hạn chế cấp thị thực đối với các quốc gia từ chối tiếp nhận công dân bị Anh bác đơn xin tị nạn, trong nỗ lực cứng rắn nhằm kiểm soát dòng người nhập cư bất hợp pháp.

Bà Shabana Mahmood, tân Bộ trưởng Nội vụ Anh. Ảnh: PA

Tờ Guardian dẫn lời bà Mahmood khẳng định sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để giảm số người vượt eo biển Manche vào Anh bằng thuyền nhỏ. So với người tiền nhiệm Yvette Cooper, bà tuyên bố theo đuổi lập trường cứng rắn hơn và sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh biên giới.

Theo đó, bà Mahmood đề xuất giảm số lượng thị thực cấp cho các quốc gia trì hoãn hoặc từ chối nhận lại công dân bị trục xuất. Đề xuất này đã được nhất trí trong cuộc họp gần đây của Liên minh an ninh Five Eyes gồm Anh, Mỹ, Canada, Australia và New Zealand.

Các quốc gia có thể chịu ảnh hưởng bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan và Nepal – nơi có tỷ lệ tiếp nhận công dân bị từ chối tị nạn thấp, trong khi nhu cầu xin thị thực vào Anh lại ở mức cao.

﻿Một nhóm người di cư đến từ Iran và Iraq quay trở lại thị trấn Ambleteuse, miền Bắc nước Pháp, sau khi không thành công trong nỗ lực vượt biển sang Anh. Ảnh: AP

Số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có hơn 30.000 người vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ – mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm trước. Riêng ngày 6-9, ít nhất 1.097 người đã tới Anh bằng 17 thuyền nhỏ.

