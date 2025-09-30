Văn hóa - Giải trí

Anh Tú Atus đóng nam chính trong “Hoàng tử quỷ”

Nhà sản xuất bộ phim Hoàng tử quỷ  vừa công bố diễn viên Anh Tú Atus sẽ đảm nhận vai Thân Đức - vai chính trong phim. Thân Đức được dân gian lưu truyền như một vị hoàng tử quỷ - kẻ mang dòng máu nửa người, nửa quỷ với âm mưu đẫm máu. 

Hình ảnh hé lộ vai trò của Anh Tú Atus dù chưa phải tạo hình nhân vật nhưng vẫn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài nam tính và thần thái cuốn hút. Đây cũng là lần đầu tiên anh đảm nhận một vai diễn thuộc thể loại cổ trang – kinh dị.

hoang tu quy 1.jpg
Anh Tú Atus lần đầu tham gia một dự án kinh dị - cổ trang. Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về dự án mới, Anh Tú Atus cho biết, anh bị thu hút ngay khi thấy tựa đề của phim. Đọc kịch bản xong, anh nhận lời vì thấy độ khó của vai diễn này.

“Nhân vật Thân Đức khác hoàn toàn với những hình ảnh trước đây của tôi trong các phim điện ảnh và đem đến nhiều thử thách cho tôi”, nam diễn viên chia sẻ.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết, anh cùng nhà sản xuất CJ HK Entertainment và ProductionQ dành nhiều thời gian ở khâu tuyển chọn diễn viên để tìm ra gương mặt phù hợp nhất. Trong số những diễn viên tài năng mà ê-kíp may mắn được gặp gỡ, Anh Tú Atus là người có thần thái gần như trùng khớp với những gì kịch bản và cả nguyên tác Lý Triều Dị Truyện mô tả.

hoang tu quy 2.jpg
Nhà sản xuất Hoàng Quân - Đạo diễn Trần Hữu Tấn. Ảnh: ĐPCC

Hoàng tử quỷ là dự án điện ảnh đánh dấu lần đầu hợp tác giữa CJ HK Entertainment và bộ đôi Nhà sản xuất Hoàng Quân - Đạo diễn Trần Hữu Tấn từ ProductionQ. Dự án được ấp ủ trong 5 năm.

Trong suốt quá trình, CJ HK cùng đạo diễn và đội ngũ biên kịch đã nhiều lần chỉnh sửa, thử nghiệm để đi đến kịch bản hoàn thiện nhất.

hoang tu quy 3.jpg
Bộ phim đang trong giai đoạn sản xuất. Ảnh: ĐPCC

Phim điện ảnh Hoàng tử quỷ lấy cảm hứng từ nguyên tác là tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng mang tên Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng. Đây là tập truyện hư cấu có màu sắc huyền bí, lấy bối cảnh thời Lý trong lịch sử Việt Nam để dựng nên những giai thoại về ma quỷ, tà thuật, bí ẩn chốn cung đình và nỗi sợ dân gian.

Tác phẩm mở ra một thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, soi chiếu vào lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh trong mỗi con người.

HẢI DUY

