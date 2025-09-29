Hoàn thiện hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản Văn hóa thế giới

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc gửi hồ sơ đề cử “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang” tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Gò Cây Thị B – một phần trong khu di tích Óc Eo – Ba Thê ở An Giang

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ VH-TT-DL và UBND tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng và đúng quy định của pháp luật; ủy quyền Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ký hồ sơ đề cử "Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang" gửi Trung tâm Di sản thế giới UNESCO theo quy định.

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ đề cử tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO theo quy định; tích cực hỗ trợ Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tạo đồng thuận của quốc tế ủng hộ cho việc ghi danh "Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê" là Di sản Văn hóa thế giới.

UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ đề cử theo quy định của Công ước 1972 về Bảo tồn Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO và pháp luật về di sản văn hóa; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao và cơ quan liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế có liên quan khẩn trương tập trung nghiên cứu, rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện và trình hồ sơ đề cử (bản hoàn thiện); bảo đảm đáp ứng các tiêu chí di sản thế giới theo Công ước 1972 về Bảo tồn Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới của UNESCO và quy định pháp luật về di sản văn hóa, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ trình hồ sơ đề cử theo đúng quy định của UNESCO.

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433ha, trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) là 143ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) là hơn 289ha.

Văn hóa Óc Eo là một nền văn hóa cổ hình thành và phát triển ở vùng Nam bộ Việt Nam, từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công Nguyên; được định danh vào năm 1944 bởi học giả người Pháp - Louis Malleret. Đây là một nền văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, gắn liền với đất nước, con người ở vùng châu thổ hạ lưu sông Mê Công và có quan hệ mật thiết với lịch sử Đông Nam Á cổ đại.

Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Ngày 4-1-2022, Trung tâm Di sản thế giới đã đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang - Việt Nam vào danh sách dự kiến lập hồ sơ Di sản Văn hóa thế giới.

