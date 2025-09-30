Năng lượng mới của nhạc Việt

Thị trường nhạc Việt đang chứng kiến sự ra mắt của hàng loạt sản phẩm ấn tượng, các đêm nhạc sôi động, đầy sức hút. Đây cũng là nền tảng để khán giả lẫn giới chuyên môn cùng kỳ vọng một sự bứt phá mới của công nghiệp âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Bùng nổ những sáng tạo

Đầu năm đến nay, từ các nghệ sĩ gạo cội đến nghệ sĩ trẻ, tân binh lần lượt trình làng nhiều dự án âm nhạc với năng lượng tích cực. Đó là các ca khúc, MV, EP (đĩa nhạc mở rộng), mini album, album… đa dạng chủ đề, thể loại. Không chỉ các loạt concert, đêm nhạc diễn ra khắp nơi, các chương trình âm nhạc, giải trí được tổ chức chuyên nghiệp, mà khán giả còn được chứng kiến những cách thức phát hành, quảng bá đầy mới lạ, hấp dẫn.

Ca sĩ Mỹ Linh mở màn Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025 tại Nhật Bản

Có thể kể đến những “làn gió mới” như cách Hoàng Dũng và Đen Vâu mang đến trong một sản phẩm đầy chiêm nghiệm Một ngày nào đó. Sự kết hợp giữa giai điệu nhẹ nhàng với phần rap mộc mạc sâu lắng đã khiến tác phẩm được xem là màn kết hợp đáng chú ý nhất của nhạc Việt từ đầu năm 2025 đến nay. Hay như màn bắt tay của Neko Lê và Kiên Ứng thực hiện MV Si, cho thấy sự đột phá, dũng cảm vượt qua chính mình.

Ngày 28-9, rapper Đinh Tiến Đạt giới thiệu EP Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây, đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật và ở góc độ nào đó, đã ghi dấu sự trở lại, bắt nhịp của các nghệ sĩ thế hệ trước với thị trường âm nhạc hiện đại. Ca sĩ trẻ Quốc Thiên vừa công bố tổ chức live concert Skynote - The Reflectio tại TPHCM vào ngày 2-11, dự kiến thu hút khoảng 10.000 khán giả và lợi nhuận từ concert sẽ dùng để trồng 10.000 cây cho 6 khu rừng tại Việt Nam.

Mới nhất, ca sĩ Thoại Nghi phát hành sản phẩm âm nhạc Đầu hàng đi, thực hiện 100% bằng điện thoại, cập nhật công nghệ AI thế hệ mới để đem đến những khung hình đậm chất điện ảnh. Ca sĩ Nguyên Vũ lại ra mắt MV Say một đời vì em, ca khúc ban đầu được AI thể hiện, tuy nhiên thay vì để công nghệ chiếm trọn spotlight, Nguyên Vũ mua lại bản quyền, đưa ca khúc trở thành sản phẩm chính thức dưới tên mình. Anh khẳng định: “Công nghệ có thể tạo ra giai điệu, nhưng chỉ con người mới truyền tải được linh hồn của âm nhạc”.

Bứt phá, vươn ra thế giới

Thời điểm này, khán giả trong nước đang đón chờ những đêm nhạc đặc biệt được tổ chức cả trong và ngoài nước, mở ra một chặng mới để nhạc Việt vượt xa biên giới Việt Nam. Đáng kể, giữa tháng 9, ca sĩ Mỹ Linh mở màn Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025 - tour châu Á tại Nhật Bản. Đêm nhạc ghi dấu bằng sự hội ngộ đặc biệt của nhạc sĩ Anh Quân, Mỹ Linh và ca sĩ trẻ Mỹ Anh - đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới của Việt Nam.

Khán phòng chật kín và âm nhạc của Mỹ Linh đã trở thành cầu nối văn hóa, gửi đi thông điệp “Âm nhạc Việt Nam - không chỉ của riêng người Việt, mà còn là món quà để sẻ chia cùng thế giới”. Mỹ Linh Xin Chào Tour 2025 sẽ tiếp tục đến Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác. Ca sĩ Vũ mới đây vừa phát hành concert film Bảo tàng của nuối tiếc, đồng thời khởi động chuỗi show diễn tiếp theo của album này tại Australia. Cụ thể, sẽ có 2 đêm diễn tại thành phố Melbourne (5-11) và Sydney (8-11). Sự kiện hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc đầy cảm xúc cho khán giả quốc tế.

Ngày 13-12 tới đây, live concert của Mỹ Tâm dự kiến diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội. Live concert sẽ được đầu tư toàn diện về âm nhạc, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác, nhằm tạo nên trải nghiệm âm nhạc sống động, trọn vẹn cho khán giả, hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đáng mong chờ nhất năm.

Ngoài việc các nghệ sĩ “xuất khẩu” âm nhạc, từ 4-10 tới đây, khán giả trong nước sẽ có cơ hội xem các nhóm nhạc châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan... thi đấu, trình diễn tại Việt Nam. Đây là cơ hội cho tốp 11 của chương trình Tân Binh Toàn Năng (do Yeah1 Group tổ chức) được thi đấu, giao lưu, học hỏi cùng các nhóm nhạc quốc tế chuyên nghiệp. Sự hợp tác giữa các đơn vị sản xuất, đào tạo, tập đoàn âm nhạc trong và ngoài nước mở ra hướng đi mới cho nền công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Từ nay đến cuối năm, thị trường nhạc Việt sẽ tiếp tục sôi động. Với bệ phóng của các chương trình, những nhân tố mới sẽ gia nhập làng nhạc, tạo nên “làn gió mới”. Các nghệ sĩ, các sản phẩm âm nhạc đang ngày càng tiệm cận âm nhạc thế giới, tạo nền tảng để đưa âm nhạc Việt vững tin xuất khẩu.

TIỂU TÂN