Hơn 5.000 thiếu nhi vẽ tranh “Trung thu độc lập”

Liên hoan diễn ra tại 5 địa điểm trên địa bàn TPHCM, thu hút khoảng 5.000 thí sinh từ 6 đến 14 tuổi tham gia. Theo đó, mỗi thí sinh vẽ một bức tranh cá nhân trong 120 phút, trên khổ giấy A3 với chất liệu vẽ là: màu sáp, màu nước, màu bột, acrylic...

Với chủ đề “Trung thu độc lập”, các em thiếu nhi thể hiện qua tranh vẽ những hình ảnh giàu ý nghĩa lịch sử và văn hóa: Trung thu độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Bác Hồ vui Tết với thiếu nhi; các hoạt động vui trung thu của thiếu nhi như: rước đèn, phá cỗ, múa lân - sư - rồng, các trò chơi dân gian...

Cùng với đó là những hình ảnh thân thuộc gắn với Tết trung thu như: chú Cuội, chị Hằng, gia đình đoàn viên bên mâm cỗ trung thu... cũng được khuyến khích đưa vào tranh vẽ.

Thiếu nhi dự thi tại Công viên Bãi Trước, phường Vũng Tàu (TPHCM). Ảnh: KHÁNH CHI

Sau vòng sơ loại, vòng chung kết sẽ được tổ chức vào sáng 5-10 tại Công viên tượng Bác Hồ với thiếu nhi, kết hợp với không gian triển lãm Trung thu truyền thống mang chủ đề “Ánh trăng hòa bình” tại số 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TPHCM. Dự kiến có khoảng 500 thí sinh xuất sắc được lựa chọn vào chung kết.

Các em thiếu nhi tham gia vòng loại cuộc thi. Ảnh: KHÁNH CHI

*Cùng ngày, tại Công viên nước Đầm Sen (TPHCM), Công đoàn Trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức trao Học bổng Nguyễn Đức Cảnh và lễ hội Trung thu năm 2025 cho con em đoàn viên công đoàn.

Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh đến các em học sinh học tốt, vượt khó. Ảnh: HỒNG HẢI

Dịp này, Công đoàn Trường ĐH Sư phạm TPHCM đã trao thưởng cho 111 học sinh là con của đoàn viên đạt danh hiệu học sinh giỏi; trao 282 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em học tốt, vượt khó.

KHÁNH CHI - HỒNG HẢI