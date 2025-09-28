Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan của Quốc hội. Về phía TP Hà Nội có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội và lãnh đạo các đơn vị chức năng của TP Hà Nội; đại diện gia đình, dòng họ cụ Bùi Bằng Đoàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn là công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng được khai trương đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19-9-1889 – 19-9-2025) và là một trong những hoạt động quan trọng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ khánh thành

Tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cụ Bùi Bằng Đoàn là nhân cách lớn, một trí thức yêu nước và là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của giới sĩ phu Việt Nam trước vận mệnh lịch sử.

Từ vị trí Thượng thư trong Triều đình nhà Nguyễn, cụ Bùi Bằng Đoàn đã đi theo tiếng gọi của Cách mạng Tháng Tám, với câu nói bất hủ: "Cải tạo một nước Việt Nam mới mà không có tôi, thì tôi cũng thấy hổ thẹn". Sự lựa chọn ấy đã đưa cụ trở thành Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa I - một Quốc hội đặt nền móng cho Nhà nước Dân chủ Cộng hòa. Và đặc biệt, cụ là Trưởng Ban Thường trực Quốc hội - người trực tiếp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ kiến tạo nên Hiến pháp và hệ thống pháp luật đầu tiên. Di sản lớn nhất mà cụ để lại cho Quốc hội và đất nước chính là tinh thần phụng sự công minh, thượng tôn pháp luật và lòng liêm khiết tuyệt đối của người “cầm cân nảy mực”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với thân nhân cụ Bùi Bằng Đoàn

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, việc khánh thành khu lưu niệm không chỉ là hành động tri ân người tiền bối, mà còn phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước, là dịp để các thế hệ cán bộ, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội, ôn lại và tiếp nối những giá trị cốt lõi. Đó là tinh thần đại đoàn kết và hòa hợp dân tộc, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn hóa truyền thống và tinh thần cách mạng, giữa trí thức cũ và chế độ mới; bài học về sự đoàn kết, sử dụng nhân tài trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại lễ khánh thành

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, nhằm tri ân những đóng góp quan trọng của cụ Bùi Bằng Đoàn, đồng thời triển khai Đề án số 1856 của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo, triển khai xây dựng Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn tại khu vực Nhà thờ Thiệu Đức Đường thuộc quần thể di tích đình - chùa - miếu Bặt Chùa (ở thôn Bặt Chùa, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa; nay là xã Ứng Thiên, TP Hà Nội) - đây là nơi thờ tự truyền thống của gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn. Dự án xây dựng khu lưu niệm có diện tích 972m2, khởi công từ ngày 1-7-2025 và hoàn thành ngày 18-9.

KHÁNH NGUYỄN