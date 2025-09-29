Nhạc sĩ Trần Long Ẩn – Thêm một tuổi mới an nhiên!

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM đến thăm và tặng quà mừng tuổi nhạc sĩ Trần Long Ẩn, người Thầy đáng kính của anh. Ảnh: THÚY BÌNH

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã chào đón anh em nhạc sĩ và học trò của mình bằng nụ cười mừng vui. Nay ông đã khỏe hơn, đi lại được. Di chứng choáng đầu vì tổn thương não do bị tai biến cách đây mấy năm nay đã ổn.

Tinh thần của người nhạc sĩ tài hoa có nhiều bài hát đi cùng năm tháng: Một đời người một rừng cây, Đêm thành phố đầy sao, Mừng tuổi mẹ, Tình đất đỏ miền Đông, Người mẹ Bàn Cờ, Đàn sáo Hậu Giang, Lá thư ngày tết, Xin làm người hát rong… vẫn rất minh mẫn, ông nhớ rõ nhiều việc, thường xuyên theo dõi tình hình thời sự trong và ngoài nước, đón xem mấy trận bóng đá - bộ môn thể thao ông rất thích.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn cắt bánh kem, mừng tuổi mới với nhiều lời chúc mừng của anh em nhạc sĩ Hội Âm nhạc TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Sau những lời thăm hỏi sức khỏe, anh em nhạc sĩ nhiều thế hệ đã cùng nhạc sĩ Trần Long Ẩn hát bài Chúc mừng sinh nhật, thổi nến, cắt bánh kem và trò chuyện về nghề.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh đã chia sẻ nhiều thông tin về những thay đổi của Hội Âm nhạc TPHCM trong năm 2025, hướng đi và những dự kiến hoạt động của Hội trong năm 2026… cho người nhạc sĩ lão thành, nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM.

Nhạc sĩ Trần Long Ẩn luôn quan tâm đến hoạt động và sự phát triển của Hội, rất tâm tư với việc phát triển năng lực, nhiệt huyết, chuyên môn, của lớp nhạc sĩ trẻ kế thừa; làm sao để phát huy được sức sáng tạo, chất xám, tay nghề, chuyên môn của anh em nhạc sĩ, để tích cực góp sức đẩy mạnh và nâng cao chất lượng sáng tác, biểu diễn âm nhạc tại TPHCM.

THÚY BÌNH