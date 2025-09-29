Văn hóa - Giải trí

Phan Đăng Hoàng đưa nhiều chất liệu lụa Việt Nam đến kinh đô thời trang Milan

Một lần nữa, NTK Phan Đăng Hoàng mang vẻ đẹp quê hương, đất nước, những giá trị nghệ thuật độc đáo của Việt Nam truyền tải qua BST mới trình diễn tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026.

Những thiết kế của Phan Đăng Hoàng lấy cảm hứng từ tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí

NTK sinh năm 2000 Phan Đăng Hoàng vừa tiếp tục tạo dấu ấn với giới mộ điệu thời trang quốc tế khi trình làng BST LACQUER tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026. Đây là 1 trong 4 kinh đô thời trang bậc nhất thế giới. Cùng sự đồng hành từ Hangsilk với những chất liệu vải đến từ Việt Nam, 42 mẫu thiết kế trong BST được “nâng tầm” cảm xúc, tạo ra những giá trị nghệ thuật về thị giác. NTK trẻ cũng lần đầu tiên trình diễn các mẫu thiết kế dành cho nam và nữ trong cùng một show diễn.

BST LACQUER lấy cảm hứng từ tranh sơn mài truyền thống của danh họa Nguyễn Gia Trí. Phan Đăng Hoàng đưa vào các mẫu thiết kế rất tinh tế, mang hơi thở hiện đại.

Phan Đăng Hoàng chào khán giả khi kết show tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026

Với Phan Đăng Hoàng, BST LACQUER không tìm kiếm sự phô trương. Các thiết kế khởi sinh từ những hình khối mỹ thuật cơ bản nhất, nhưng qua chất liệu, qua cấu trúc, qua kỹ thuật dựng phức tạp, tất cả cùng kể một câu chuyện: trong tĩnh có động, trong giản đơn có tầng sâu.

Chất liệu được chọn lọc khắt khe, kết cấu được hoàn thiện như thể “mài” chứ không chỉ “may”. Từng chi tiết, từng lớp vải như những lớp sơn lặng lẽ phủ lên nhau - nhiều lần, nhiều công đoạn - tạo nên một thành phẩm vừa lấp lánh ánh sáng, vừa giữ lại được chiều sâu thẩm mỹ như một bức tranh sơn mài cổ điển.

Lần đầu tiên, Phan Đăng Hoàng trình diễn những thiết kế dành cho cả nam và nữ giới trong sự kiện thời trang quốc tế
Những gam màu bắt mắt trong BST

Bộ sưu tập còn là sự giao thoa Việt - Trung Đông - Ý, tạo thành một “bức tranh sơn mài” đa lớp, vừa thời trang vừa đậm chất cá nhân, phản chiếu dấu ấn của lớp thế hệ mới.

Trong 42 mẫu thiết kế, Phan Đăng Hoàng cùng Hangsilk đưa hồn dân tộc vào BST LACQUER thông qua chất liệu da, nhung, đũi, lụa tơ tằm được dệt từ những làng nghề tại Việt Nam…. Đây đều là những chất liệu thủ công tốn nhiều thời gian sản xuất với các kỹ thuật đặc trưng của Việt Nam: đan lát, in thủy ấn, thêu tay, đính kết…

Lụa Lãnh Mỹ A được Phan Đăng Hoàng sử dụng rất khéo léo, nghệ thuật. Với độ bóng tự nhiên, sắc đen sâu, được phối hợp với các mảng đan lát thủ công – mỗi chiếc váy là một cấu trúc bằng tay theo kỹ thuật truyền thống được đưa vào lối thiết kế hiện đại.

Lụa Lãnh Mỹ A xuất hiện trong BST LACQUER

“Năm nay, tôi đa dạng về màu sắc hơn trong các thiết kế, như: đỏ, xanh neon, xám, be, hồng… Đây đều là những gam màu mang hơi thở của sự trẻ trung, tạo sự kết nối giá trị giữa xưa – nay, phù hợp với dòng chảy thời trang của thế giới. 42 mẫu mang tinh thần mới mẻ, hơi thở đương đại với những form dáng lần đầu tiên Hoàng có thể thử nghiệm”, Phan Đăng Hoàng chia sẻ.

