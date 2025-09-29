Văn hóa - Giải trí

Đức Phúc gặp gỡ khán giả TPHCM sau chiến thắng tại Intervision 2025

SGGPO

Ngày 29-9, ca sĩ Đức Phúc có buổi gặp gỡ báo chí, truyền thông và khán giả TPHCM sau khi giành ngôi quán quân tại Intervision Song Contest 2025. Đây cũng là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng kể từ khi đăng quang.

Ảnh chụp Màn hình 2025-09-29 lúc 22.20.30.png
Đức Phúc và êkíp gặp mặt báo chí, khán giả tại TPHCM

Tại sự kiện, Đức Phúc vừa dí dỏm vừa chân thành chia sẻ về hành trình chinh phục đấu trường âm nhạc quốc tế, áp lực phía sau sân khấu cũng như cảm xúc trong khoảnh khắc chiến thắng. Ngay sau khi đăng quang, màn trình diễn với ca khúc Phù Đổng Thiên Vương đã thu hút sự chú ý của nhiều hãng truyền thông lớn như CNN, Reuters, BBC, The Straits Times, Lenta, Regnum… và nhận được nhiều lời khen ngợi.

Ảnh chụp Màn hình 2025-09-29 lúc 22.20.41.png
Ảnh chụp Màn hình 2025-09-29 lúc 22.20.14.png
Ảnh chụp Màn hình 2025-09-29 lúc 22.21.51.png
NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM tặng quà lưu niệm cho ca sĩ Đức Phúc
Ảnh chụp Màn hình 2025-09-29 lúc 22.20.49.png
Đức Phúc và khán giả tại TPHCM

Bên cạnh những lời khen ngợi, một số thông tin chưa chính xác về Đức Phúc cũng xuất hiện trên mạng xã hội sau chiến thắng.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, nam ca sĩ cho biết bản thân ít khi theo dõi mạng xã hội trong thời gian qua và chỉ nắm được thông tin qua êkíp. Anh nhấn mạnh, ngay khi sự việc xảy ra, ban tổ chức cuộc thi đã chủ động gửi lời xin lỗi, động viên và khẳng định sẽ có biện pháp xử lý những tin tức sai lệch.

Đức Phúc bày tỏ sự tin tưởng vào ban tổ chức, đồng thời cho rằng bản thân muốn dành sự tập trung cho âm nhạc và những dự án sắp tới thay vì bận tâm đến những điều chưa được kiểm chứng.

Ảnh chụp Màn hình 2025-09-29 lúc 22.20.57.png
Đức Phúc tại buổi giao lưu

Đồng hành cùng Đức Phúc trong sự kiện còn có êkíp sáng tạo phía sau ca khúc.

Nhà sản xuất âm nhạc DuongK cho biết, điều khiến anh tâm đắc nhất chính là cách kết hợp nhạc cụ dân gian Việt Nam trên nền nhạc điện tử sôi động, tạo nên sự hòa quyện độc đáo giữa tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và nét tinh tế truyền thống.

“Nhạc cụ dân gian như tiếng sáo trúc, đàn nguyệt đã giúp ca khúc vừa mang tính hiện đại vừa đậm bản sắc Việt”, DuongK nói.

Ảnh chụp Màn hình 2025-09-29 lúc 22.32.43.png
Đức Phúc và nhà sản xuất âm nhạc DuongK, đạo diễn Dương Mai Việt Anh trong sự kiện

Đạo diễn Dương Mai Việt Anh nhấn mạnh, sân khấu Intervision là cơ hội để khẳng định tài năng người Việt trước bạn bè quốc tế. Anh bày tỏ niềm tự hào khi tiết mục của êkíp Việt Nam gây ấn tượng mạnh với khán giả và các đoàn nghệ sĩ nước ngoài.

Với chiến thắng này, Đức Phúc không chỉ khẳng định dấu ấn cá nhân mà còn góp phần đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Đức Phúc sân khấu Intervision Intervision Song Contest 2025 ca khúc Phù Đổng Thiên Vương NSND Thanh Thúy Đức Phúc lên tiếng tin đồn giới tính nhà sản xuất âm nhạc DuongK đạo diễn Dương Mai Việt Anh DuongK Dương Mai Việt Anh khán giả TPHCM chiến thắng Intervision 2025 CNN Reuters BBC The Straits Times Lenta Regnum

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn