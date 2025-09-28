Cuộc gặp gỡ đặc biệt từ "Dòng chảy tâm ngôn của cha và con"

Ngày 28-9, tại TPHCM, tác giả Ngô Thanh Vân và Lê Thuận Nghĩa đã có chương trình giao lưu, gặp gỡ với bạn đọc và đồng nghiệp với chủ đề “Dòng chảy tâm ngôn của cha và con” nhân dịp ra mắt hai tập thơ " Vân không" và " Vệt thiều quang" .

Chương trình có tên “Dòng chảy tâm ngôn của cha và con” vì tác giả Lê Thuận Nghĩa chính là cha nuôi của Ngô Thanh Vân. Dù sống ở cách xa nhau, nhưng họ gặp nhau, tìm thấy sự đồng điệu ở nhau từ thơ ca. Và Ngô Thanh Vân cũng chính là người đã cất công chọn lọc và làm bản thảo tập thơ Vệt thiều quang, như một món quà tinh thần tặng người cha của mình nhân dịp sinh nhật 66 tuổi của ông.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân (phải) và tác giả Lê Thuận Nghĩa (trái) tại chương trình

Nhà thơ Ngô Thanh Vân (sinh năm 1981), hiện là Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai. Trong những năm qua, chị nhiệt tình tham gia vào đời sống văn học với nhiều thể loại: truyện ngắn, tản văn, thơ. Sự chăm chỉ, cần mẫn của chị được ghi dấu bằng 9 tác phẩm đã ra mắt, trong đó có 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Tập thơ Vân không là tập sách thứ 9 của chị, gồm 66 bài được sáng tác trong khoảng thời gian 8 năm, từ 2018 - 2025.

“Tên tập thơ Vân không cũng đã thể hiện tinh thần của tập thơ. Đó là cái nhìn nhẹ nhàng, thư thái, an nhiên đối với cuộc đời cho dù có buồn vui hay đi qua những nghịch cảnh với niềm tin ánh sáng cuối đường hầm”, nhà thơ Ngô Thanh Vân bày tỏ.

Tác giả Lê Thuận Nghĩa (sinh năm 1959, tại Quảng Bình) là một lương y, hiện sống và làm việc tại Hamburg (Đức), nhưng mỗi năm ông thường dùng ngày phép của mình để về Việt Nam. Song song với tình yêu đối với y học cổ truyền dân tộc, ông có niềm đam mê với chữ nghĩa, nhạc cụ dân tộc và một phần dành cho hội họa.

Tại chương trình, tác giả Lê Thuận Nghĩa cho biết, ông bắt đầu viết văn, làm thơ từ những năm cuối 70 đầu 80. Có điều, ông chưa bao giờ có ý định in một tập thơ cho riêng mình. Giống như Vân không, tập thơ Vệt thiều quang cũng có 66 bài, tương đương với số tuổi của tác giả. Các bài thơ trong Vệt thiều quang là những trăn trở, triết lý nhuần nhuyễn giữa đạo Phật và đời, được viết trong khoảng 20, 30 năm trở lại đây.

QUỲNH YÊN