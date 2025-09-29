Trần Bờm tái xuất màn ảnh với vai chính điện ảnh đầu tay

Sau 11 năm kể từ chương trình truyền hình thực tế Bố ơi! mình đi đâu thế?, Trần Tú (biệt danh Trần Bờm) – con trai NSND Trần Lực – chính thức trở lại trong vai trò diễn viên. Anh đảm nhận vai nam chính đầu tay trong phim điện ảnh Bà đừng buồn con , dự kiến khởi chiếu ngày 12-12 tới.

Diện mạo mới của cậu bé Bờm ngày nào, nay trưởng thành hơn. Ảnh: ĐPCC

Trong phim, Trần Tú vào vai Tiến – cháu đích tôn của bà nội Nga Tứ (do NSND Thanh Hoa thủ vai). Tiến là một chàng trai trưởng thành trong cảnh nghèo, mồ côi cha mẹ, sống bên người bà tảo tần.

Chia sẻ về lần đầu lấn sân điện ảnh, Trần Tú cho biết bản thân từng rất yêu thích nghệ thuật thứ bảy nhưng “đóng phim là một hành trình khác hẳn”: “Tôi cảm thấy vừa vinh dự vừa áp lực. Nhưng sẽ cố gắng hết sức để khán giả thấy được một Trần Tú trưởng thành, chứ không còn là cậu bé tinh nghịch như hồi Bố ơi! mình đi đâu thế?”.

Đặc biệt, trong dự án này, Trần Tú được chính cha mình – NSND Trần Lực – hướng dẫn diễn xuất, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác.

Anh sẽ vào vai cháu nội của NSND Thanh Hoa trong phim. Ảnh: ĐPCC

Poster đầu tiên của phim cũng vừa được ra mắt mang đậm không khí phố cổ Hà Nội với kiến trúc Pháp, quầy nước chè dân dã và nắng thu vàng óng. Hình ảnh Tiến giúp bà ngâm chân, bà xoa đầu cháu thay cho lời khen và sự cổ vũ, hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim người xem.

Poster đầu tiên bộ phim Bà đừng buồn con. Ảnh: ĐPCC

Phim vẫn giữ kín danh tính một số diễn viên và đang hoàn tất khâu hậu kỳ.

Năm 2014, Trần Tú - khi mới 6 tuổi - cùng bố là đạo diễn NSND Trần Lực – tham gia mùa đầu tiên chương trình truyền hình thực tế Bố ơi! mình đi đâu thế?. Nhân vật "Trần Bờm" khi ấy nhanh chóng chiếm cảm tình khán giả bởi sự lí lắc, lanh lợi và hóm hỉnh. Trần Bờm trong Bố ơi mình đi đâu thế? và chàng trai 17 tuổi hiện tại Sau chương trình, Trần Tú rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho việc học. Ở tuổi 17, cậu bé ngày nào "dậy thì thành công" với ngoại hình điển trai, chững chạc và có phần trầm tĩnh hơn.

HẢI DUY