Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, mưa lớn cả 3 miền

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (17-8), khu vực Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác; Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ cũng mưa lớn cục bộ; áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở Biển Đông.

Dự báo hôm nay, nhiều nơi trên cả nước có mưa

Rạng sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc, 112,3 độ kinh Đông, cường độ mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ.

Dự báo, sáng 18-8, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc); cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/giờ, cường độ suy yếu dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16-8 đến 3 giờ ngày 17-8 có nơi trên 70mm, như: Trạm Cù Lao Chàm (TP Đà Nẵng) 130.6mm, Trạm Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 104.4mm, Trạm Hải An (Quảng Trị) 91.0mm, Trạm Đại Lào (Lâm Đồng): 78.8mm

Dự báo từ ngày 17-8 đến đêm 18-8, phía Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông từ 50–120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Riêng vùng núi phía Bắc 30–80mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 17- 8, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to từ 40–90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Ngoài ra, phía Tây Bắc bộ, TP Huế, duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to từ 10–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn hơn 100mm/3giờ tại một số nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc...

Dự báo thời tiết các vùng biển cho thấy, tại trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9–10; đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; đặc khu Côn Đảo có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 17-8, từ Khánh Hòa đến TPHCM, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7–8, biển động, sóng cao 2,0–3,5m.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 2,0–3,5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 17-8, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao trên 3,5m.

Cảnh báo ngày và đêm 18-8, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 2,0–3,0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM cấp 2; vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Theo TTKTTVQG