Hà Tĩnh: Một doanh nghiệp chậm trả lương, thưởng, công nhân chưa trở lại làm việc sau tết

Từ sau tết đến nay, Công ty CP May Fivestar Hà Tĩnh vẫn ngừng hoạt động, chậm chi trả tiền lương, thưởng cho hàng trăm công nhân.

Công ty CP May Fivestar Hà Tĩnh tại xã Sơn Kim 1

Chiều 10-3, ông Phạm Anh Hào, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, từ sau tết đến nay, Công ty CP May Fivestar Hà Tĩnh vẫn ngừng hoạt động, do chậm chi trả tiền lương, tiền thưởng cho hàng trăm công nhân.

Theo ông Phạm Anh Hào, trước đó, lúc 13 giờ ngày 26-2-2026 tại Công ty CP May Fivestar Hà Tĩnh (Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1), có khoảng hơn 200 công nhân của công ty tập trung yêu cầu chi trả tiền lương tháng 1 và tiền thưởng tết; thanh toán tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) còn nợ của công nhân.

Trước tình hình đó, ban lãnh đạo công ty đã trực tiếp đối thoại, mong công nhân thông cảm, chia sẻ và hứa từ thời điểm này đến ngày 3-3 sẽ chi trả 100% lương tháng 1 và 50% tiền thưởng tết 2026; đến ngày 10-3 sẽ chi trả tiền lương của 10 ngày công tháng 2 và 50% tiền thưởng tết còn lại.

Tại thời điểm đó, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã chia sẻ khó khăn với công ty và công nhân, đề nghị ban lãnh đạo công ty tính toán chi trả sớm tiền lương, thưởng và tiền BHXH còn nợ của công nhân. Đồng thời, vận động công nhân bình tĩnh, không có các hành vi vi phạm pháp luật...

Lãnh đạo công ty nhiều lần thất hứa khiến người lao động chưa quay lại nhà máy làm việc kể từ sau kỳ nghỉ tết

Mới đây, ngày 9-3, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về cập nhật diễn biến tình hình chậm trả tiền lương cho người lao động tại Công ty CP May Fivestar Hà Tĩnh. Theo đó, đến 7 giờ 30 ngày 9-3, tại công ty chỉ có 1 quản lý (người Hàn Quốc), 1 phiên dịch và 1 bảo vệ. Đến 16 giờ cùng ngày, phiên dịch của công ty đã rời công ty về quê.

Trước đó, ngày 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đã ký văn bản giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, BHXH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND xã Sơn Kim 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để kiểm tra, xác minh nguyên nhân chậm chi trả tiền lương, tiền thưởng và chậm đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc.

Yêu cầu, giám sát doanh nghiệp xây dựng lộ trình, cam kết thời hạn và thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản nêu trên đảm bảo theo quy định pháp luật; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về trả lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Công ty CP May Fivestar Hà Tĩnh và xử lý theo quy định.

Từ sau tết đến nay, công ty vẫn chưa hoạt động trở lại

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tổng thể tình hình lao động, tiền lương, việc làm tại các doanh nghiệp trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý nhà nước về lao động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quan hệ lao động, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự…

DƯƠNG QUANG