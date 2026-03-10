Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPHCM.

Khu đô thị tại xã Tân Nhựt, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mức hỗ trợ vật nuôi, công trình

Theo quyết định, khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với vật nuôi là thủy sản hoặc vật nuôi khác mà không thể di chuyển, thì được bồi thường thiệt hại thực tế bằng 100% đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi do UBND TPHCM ban hành.

Về bồi thường nhà ở, công trình phục vụ đời sống sẽ được thực hiện theo khoản 11 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội.

Theo đó, nhà ở, công trình phục vụ đời sống gắn liền với đất phải phá dỡ một phần mà phần còn lại vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, thì được bồi thường phần diện tích bị ảnh hưởng; trường hợp nhà ở, công trình phải phá dỡ một phần, ranh giải tỏa ở giữa hai cột chịu lực, thì được tính hỗ trợ thêm phần nhà ở, công trình từ ranh giải tỏa vào đến cột chịu lực còn lại gần nhất của nhà, công trình phải phá dỡ.

Mức bồi thường bằng 100% giá trị xây dựng mới đối với diện tích thực tế của nhà, công trình bị thiệt hại tính theo Quyết định quy định Bảng giá nhà ở, công trình phục vụ đời sống do UBND TPHCM ban hành, hoặc theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành nếu suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng có đơn giá cao hơn Quyết định của UBND TPHCM.

Khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển tài sản, thì được bồi thường chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt; trường hợp phải di chuyển hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất còn được bồi thường thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt.

Cụ thể, nhà, công trình xây dựng dạng lắp ghép của hộ gia đình, cá nhân, thì được bồi thường chi phí tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt, hao hụt trong quá trình tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt bằng 30% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình.

Trường hợp không xác định được giá trị xây dựng mới thì đơn vị có nhiệm vụ bồi thường thuê đơn vị tư vấn xác định, để đưa vào phương án bồi thường và chuyển cơ quan chức năng cấp xã thẩm định.

Người dân nhận quyết định phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ dự án mở rộng đường D3, phường Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Hỗ trợ giá trị đất khi không đủ điều kiện bồi thường

Theo quyết định, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường về đất thì căn cứ nguồn gốc, quá trình, thời điểm sử dụng đất, lý do không đủ điều kiện bồi thường để xem xét hỗ trợ.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 1-7-2014, không vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng), được UBND cấp xã xác nhận không tranh chấp, đang sử dụng ổn định, được hỗ trợ như sau:

Trường hợp sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp trước ngày 15-10-1993, mức hỗ trợ bằng 100% giá đất tính tiền bồi thường về đất theo loại đất đang sử dụng.

Trường hợp sử dụng từ ngày 15-10-1993 đến trước 1-7-2014 được hỗ trợ về đất bằng 100% giá đất tính tiền bồi thường về đất theo loại đất đang sử dụng nhưng phải trừ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trường hợp đang sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp, được tính hỗ trợ bằng 100% giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất nông nghiệp đang sử dụng.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có vi phạm pháp luật trước ngày 1-7-2014 mà đã sử dụng đất ổn định, không đủ điều kiện cấp sổ hồng, được hỗ trợ như sau:

Trường hợp sử dụng vào mục đích đất phi nông nghiệp trước ngày 15-10-1993 được hỗ trợ bằng 70% giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất đang sử dụng.

Trường hợp sử dụng đất từ ngày 15-10-1993 đến trước 1-7-2004 được hỗ trợ bằng 56% giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất đang sử dụng.

Trường hợp sử dụng đất từ ngày 1-7-2004 đến trước 1-7-2014 được hỗ trợ bằng 42% giá đất tính tiền bồi thường về đất của loại đất đang sử dụng.

Trường hợp sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp được tính hỗ trợ bằng 70% giá đất nông nghiệp cụ thể được duyệt.

Ngoài ra, quyết định còn quy định suất tái định cư và các mức hỗ trợ, bồi thường do phải di dời mồ mả; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

Mức thưởng cho người có đất thu hồi bàn giao mặt bằng trước hạn Trường hợp bị thu hồi toàn bộ: Đối với tổ chức (không tính các cơ quan Nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp) được thưởng bằng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng không quá 100.000.000 đồng/tổ chức. Đối với hộ gia đình, cá nhân, thưởng bằng số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng không quá 50.000.000 đồng/hộ. Trường hợp một phần diện tích đất bị thu hồi thuộc dự án: Đối với tổ chức được tính bằng 50% số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng không quá 50.000.000 đồng/tổ chức. Đối với hộ gia đình, cá nhân thưởng bằng 50% số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất nhưng không quá 25.000.000 đồng/hộ.

THANH HIỀN