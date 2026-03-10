Xã hội

CSGT TPHCM dẫn đường gần 40km, đưa người đau tim đi cấp cứu

SGGPO

Đang chở một người đàn ông lên cơn đau tim nguy kịch, tài xế taxi đã cầu cứu lực lượng CSGT TPHCM đang làm nhiệm vụ và được hỗ trợ dẫn đường đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

VIDEO: CSGT TPHCM mở đường gần 40km, đưa người đau tim đi cấp cứu

Ngày 10-3, anh Nguyễn Lê Phú Việt, tài xế taxi ngụ tỉnh Lâm Đồng, đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT TPHCM sau khi được hỗ trợ dẫn đường khẩn cấp để đưa một bệnh nhân lên cơn đau tim đến bệnh viện cấp cứu.

Screenshot 2026-03-10 151426.png
Tài xế xe taxi nhờ 2 CSGT đang làm nhiệm vụ mở đường đưa người bệnh đi cấp cứu

Trước đó, chiều 9-3, anh Việt điều khiển ô tô chở anh T., ngụ xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng, đang lên cơn đau tim, xuất phát từ Trạm Y tế Thắng Hải, xã Sơn Mỹ, đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để cấp cứu.

Khi xe lưu thông trên quốc lộ 55, đến khu vực chợ Bưng Riềng, xã Xuyên Mộc, nhận thấy bệnh nhân có dấu hiệu nguy kịch, anh Việt đã nhanh chóng dừng xe, cầu cứu một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó.

Screenshot 2026-03-10 151442.png
Hai chiến sĩ CSGT TPHCM lập tức mở đường

Ngay sau khi nắm tình hình, hai chiến sĩ CSGT TPHCM lập tức sử dụng mô tô chuyên dụng, bật còi và đèn ưu tiên, dẫn đường cho xe chở bệnh nhân vượt quãng đường gần 40km đến Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Screenshot 2026-03-10 151619.png
Kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, chiếc taxi nhanh chóng đến bệnh viện để các bác sĩ cấp cứu. Theo anh Việt, bệnh nhân sau đó đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

TIẾN THẮNG

