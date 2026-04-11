Học sinh, sinh viên mua MacBook Neo tại Di Động Việt giá chỉ từ 15,29 triệu đồng

Sau giai đoạn nhận đặt cọc, MacBook Neo đã chính thức được mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 10-4 và ghi nhận ngay trong ngày đầu mở bán, mẫu MacBook mới nhất của Apple tiếp tục duy trì sự quan tâm cao, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên và người dùng lần đầu chuyển sang hệ sinh thái Apple.

MacBook Neo đang tạo nên sức mua lớn trên thị trường laptop

Đại diện Di Động Việt cho biết, trong ngày đầu mở bán, phần lớn khách hàng đến nhận máy là những người đã tham gia đặt cọc từ trước, trong khi nhóm khách hàng phát sinh giao dịch trực tiếp trong ngày chiếm khoảng 40%. Bên cạnh đó, lượng khách đến trải nghiệm và nhận máy tập trung chủ yếu ở nhóm học sinh, sinh viên, chiếm khoảng 78% tổng lượng khách.

Trong đó, phiên bản dung lượng 256GB chiếm khoảng 68% lựa chọn, màu hồng phớt là phiên bản được lựa chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 55%. Ngoài ra, nhóm khách hàng nâng cấp từ laptop Windows trong cùng phân khúc giá cũng ghi nhận mức tăng, chiếm khoảng 35%.

Trong giai đoạn mở bán, Di Động Việt hiện triển khai các chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng sở hữu sản phẩm với chi phí hợp lý hơn. Dành riêng cho khách hàng là học sinh, sinh viên mua trực tiếp tại cửa hàng Di Động Việt, 77 Trần Quang Khải (Phường Tân Định, TPHCM) sẽ được giảm ngay 600.000 đồng vào giá bán.

Ngoài các ưu đãi về giá, khách hàng mua MacBook Neo trong giai đoạn này còn có cơ hội tham gia chương trình quay số trúng iPhone 17e; sở hữu gói Microsoft 365 Personal với giá ưu đãi 990.000 đồng, cùng các chương trình tài chính như mở thẻ ngân hàng giảm thêm đến 600.000 đồng, “Trả góp 30” với 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước… cùng nhiều ưu đãi khác.

MacBook Neo được Apple định vị là dòng MacBook hướng đến việc mở rộng tệp người dùng với mức giá hợp lý trong hệ sinh thái. Sản phẩm được xem là một trong những mẫu MacBook có mức giá khởi điểm thấp nhất hiện nay, tiệm cận với phân khúc laptop phổ thông tại Việt Nam.

Về cấu hình, MacBook Neo được trang bị chip A18 Pro với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, làm việc văn phòng và các tác vụ cơ bản. Máy sở hữu màn hình Liquid Retina 13 inch, độ sáng 500 nits, hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu, đồng thời loại bỏ thiết kế “tai thỏ”, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn.

Thiết bị có thời lượng pin lên đến 16 giờ sử dụng liên tục, trọng lượng khoảng 1,23 kg, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên. MacBook Neo được giới thiệu với các tùy chọn màu gồm bạc, hồng phớt, vàng citrus và xanh indigo, hướng đến nhóm người dùng trẻ.

BÌNH LÂM