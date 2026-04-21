Samsung cùng Điện máy Xanh mở bán TV OLED S85H và TV Mini LED M8X

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam hợp tác cùng hệ thống Siêu thị Điện máy Xanh ra mắt hai dòng AI TV mở bán độc quyền, bao gồm TV OLED S85H và TV Mini LED M8X. Bộ đôi sở hữu hiệu suất hình ảnh, âm thanh vượt trội cùng Trợ lý Vision AI Companion đa nhiệm mới nhất.

TV Mini LED M8X, một trong hai mẫu TV được mở bán

TV Samsung OLED S85H được phân phối tại Điện máy Xanh với hai phiên bản màn hình 55 inch và 65 inch. Sản phẩm sở hữu công nghệ OLED HDR, tối ưu hóa trải nghiệm xem với độ sáng vượt trội, sắc đen sâu và tương phản tối ưu.

Đây cũng là dòng TV cho trải nghiệm chơi game vượt chuẩn với công nghệ Motion Xcelerator lên đến 144Hz, hỗ trợ cả hai công nghệ đồng bộ hoá NVIDIA G-SYNC và AMD FreeSync Premium. Qua đó, TV OLED S85H giảm thiểu tối đa hiện tượng xé hình, tạo nên trải nghiệm mượt mà trên từng chuyển động. Sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế Contour với đường nét mềm mại, hòa quyện cùng không gian sống.

Cả hai sản phẩm S85H và M8X đều được trang bị Trợ lý Vision AI Companion của Samsung, cho phép người dùng trò chuyện, đặt câu hỏi và nhận giải đáp nhờ tích hợp Microsoft Copilot, Bixby và Gemini, thông qua thao tác nhấn giữ phím Home trên điều khiển từ xa. Chế độ Bóng đá AI hoàn toàn mới giúp tối ưu hình ảnh, âm thanh cho từng khoảnh khắc trận đấu, chủ động bật/tắt giọng bình luận viên để làm chủ trải nghiệm xem. Tính năng Karaoke cho phép kết nối điện thoại như một micro, kết hợp cùng Chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI, giúp tối ưu âm thanh theo giọng hát để người dùng tận hưởng không gian giải trí sống động ngay tại nhà.

TV Mini LED M8X sở hữu công nghệ đèn nền Mini LED giúp nâng tầm độ sáng và độ tương phản so với TV LED thông thường. Thiết bị có khả năng tái hiện 1 tỷ sắc màu chân thực và rõ nét đến từng chi tiết nhờ công nghệ Pure Spectrum Color. Tần số quét tới 144Hz đảm bảo trải nghiệm hình ảnh mượt mà, giảm thiểu hiện tượng giật hình, xé hình.

TV OLED S85H và TV Mini LED M8X sẽ được ra mắt với giá bán lẻ lần lượt từ 33.900.000 đồng và 16.900.000 đồng. Người dùng mua sắm sản phẩm này tại Điện máy Xanh sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn trong cả giai đoạn đặt cọc sớm và mở bán. Cụ thể, khi đăng ký đặt cọc bộ đôi Samsung AI TV mới trên website của hệ thống Siêu thị Điện máy Xanh từ hôm nay, người dùng sẽ nhận được ưu đãi bao gồm bộ quà tặng hấp dẫn như TV 43 và 50 inch, loa thanh, gói ứng dụng giải trí và ưu đãi trả chậm 0%, nhiều gói quà tặng khác nhau tùy từng sản phẩm…

BÌNH LÂM