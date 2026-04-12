realme C100 với pin Titan 8000mAh mở bán tại Việt Nam

realme đã mở bán realme C100 tại thị trường Việt Nam, là sản phẩm sở hữu viên pin Titan lên đến 8000 mAh lần đầu tiên trang bị trên dòng C, thiết bị kết hợp độ bền chống sốc chuẩn quân đội và trải nghiệm mượt mà chuẩn flagship cùng hệ thống AI hỗ trợ thông minh…

realme C100 với ba màu: Tím Khải Hoàn, Nâu Vĩnh Cửu và Trắng Vinh Quang.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực rỡ và tỏa sáng, chuẩn mực thiết kế mới - Blooming Design - trên realme C100 mang đến hiệu ứng chuyển màu lung linh, thay đổi sắc thái kỳ ảo theo từng góc độ ánh sáng. Thiết bị sở hữu độ hoàn thiện cao với thân máy mỏng nhẹ, khung viền cong 2.5D ôm tay và cụm camera kim loại được gia công chắc chắn, cân bằng giữa tính thẩm mỹ và độ bền khi sử dụng.

realme C100 được trang bị camera chính AI 50MP và camera trước 8MP, cho khả năng ghi lại hình ảnh rõ nét, màu sắc chân thực trong nhiều điều kiện. Chế độ chân dung tối ưu bằng AI giúp tôn chủ thể tự nhiên, trong khi các tính năng như quay video góc nhìn kép và hệ thống đèn xung thông minh mang lại trải nghiệm sáng tạo đa dạng hơn, từ ghi hình đến tương tác ánh sáng theo nhạc hay thông báo.

Hệ thống AI tích hợp giúp nâng cao trải nghiệm sử dụng hằng ngày, từ chỉnh sửa ảnh nhanh chóng với AI Editor đến hỗ trợ tìm kiếm, học tập và sáng tạo nội dung với Google Gemini. Các tính năng AI hiệu suất và AI ngoài trời tối ưu hiển thị, kết nối và thông báo trong nhiều điều kiện khác nhau.

Trung tâm sức mạnh của realme C100 là viên pin Titan dung lượng 8000mAh, lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc, đồng thời đạt vị trí số 1 toàn cầu trên bảng xếp hạng AnTuTu về thời lượng sử dụng trong điều kiện cường độ cao suốt cả ngày. Được thiết kế nhằm loại bỏ hoàn toàn nỗi lo về pin cho người dùng, thiết bị có thể đáp ứng tới gần 2 ngày sử dụng liên tục theo tiêu chuẩn kiểm tra cường độ cao, bao gồm 10 giờ hoạt động màn hình và 14 giờ chờ chỉ với một lần sạc.

Trong các bài kiểm tra mô phỏng sử dụng liên tục với cường độ cao, realme C100 cho thấy khả năng duy trì hoạt động bền bỉ trong tối đa 2 ngày chỉ với một lần sạc.

Đáng chú ý, ngay cả khi dung lượng pin giảm xuống mức thấp nhất, realme C100 vẫn có thể hoạt động cho các nhu cầu thiết yếu. Ở mức 1% pin, smartphone vẫn duy trì hơn 10 giờ ở chế độ chờ hoặc hỗ trợ hơn 30 phút gọi điện, giúp người dùng giữ kết nối, đặc biệt trong những tình huống di chuyển hoặc làm việc ngoài trời khi việc sạc pin không thuận tiện.

Bên cạnh dung lượng viên pin cao kỷ lục của dòng C, realme C100 còn được trang bị công nghệ pin thông minh giúp làm chậm quá trình lão hóa, để duy trì hiệu năng và độ bền lâu dài, cụ thể là tuổi thọ pin dài hạn lên đến 7 năm, với khả năng giữ trên 80% dung lượng sau 7 năm sử dụng.

Hoàn thiện trải nghiệm năng lượng trên realme C100 là công nghệ sạc nhanh 45W, giúp người dùng tranh thủ sạc trong thời gian ngắn. Chỉ với 5 phút sạc, thiết bị có thể cung cấp thời lượng sử dụng đủ đến 4,2 giờ đàm thoại hoặc 48 phút chơi game hoặc 1,7 giờ xem video. Ngoài ra, realme C100 còn hỗ trợ sạc ngược 10W, biến thiết bị thành một nguồn pin dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác như tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, hay smartphone.

Bên cạnh thời lượng pin bền bỉ, realme C100 còn được trang bị hệ thống độ bền toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau, từ những va chạm hằng ngày đến những điều kiện môi trường, thời tiết khắc nghiệt.

Thiết bị được thiết kế với khả năng chống sốc đạt chuẩn quân đội, cho phép chịu được các va đập phổ biến trong quá trình sử dụng như rơi từ túi quần áo, túi xách, rơi khỏi bàn hay rơi từ cầu thang khi di chuyển.

Phần màn hình được bảo vệ bởi kính ArmorShell, trải qua các bài test thả rơi lặp lại trên bề mặt cứng nhằm hạn chế nứt vỡ trong quá trình sử dụng. Cụ thể, thiết bị đã vượt qua các bài kiểm tra với cường độ cao trên sàn đá cẩm thạch như 150 lần rơi ở độ cao 1 mét, 50 lần ở 1,8 mét và 25 lần ở 2 mét, cho thấy khả năng chống chịu ổn định trước các tác động vật lý lặp lại.

Ngoài ra, realme C100 còn được tối ưu cho trải nghiệm thực tế với chế độ cảm ứng trời mưa, cho phép thao tác chính xác ngay cả khi tay ướt, tay dính dầu hoặc khi đang đeo găng tay.

Về hiệu năng tổng thể, thiết bị mang lại trải nghiệm đa nhiệm ổn định nhờ dung lượng bộ nhớ lớn, cho phép duy trì đồng thời hơn 21 ứng dụng chạy nền và đáp ứng nhu cầu lưu trữ lên đến hơn 40.000 ảnh. Điều này giúp người dùng sử dụng liên tục mà không bị gián đoạn hay phải tối ưu thủ công bộ nhớ.

Trải nghiệm hiển thị cũng được nâng cao với màn hình 120Hz có độ sáng lên đến 1200 nits, cho thao tác mượt mà, phản hồi nhanh và đảm bảo khả năng quan sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng mạnh, đồng thời tích hợp chế độ bảo vệ mắt để duy trì sự thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài.

realme C100 có ba tùy chọn màu sắc là: Tím Khải Hoàn, Nâu Vĩnh Cửu và Trắng Vinh Quang, chạy trên realme UI 7.0, mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế thời trang và hiệu năng ổn định trong phân khúc.

realme C100 4G chính thức mở bán từ ngày 8-4-2026 tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động trên toàn quốc, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Sản phẩm được phân phối với các phiên bản bộ nhớ và mức giá như sau: realme C100 4G (6GB RAM / 128GB ROM): từ 7.690.000 đồng, realme C100 4G (8GB RAM / 128GB ROM): từ 8.290.000 đồng, realme C100 4G (8GB RAM / 256GB ROM): từ 9.290.000 đồng.

BÌNH LÂM