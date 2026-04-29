VinaPhone hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao cho người Việt Nam ở nước ngoài

Với hướng dẫn cụ thể từ VinaPhone, người dùng hoàn toàn có thể chủ động tự hoàn tất thủ tục ngay trên điện thoại, đảm bảo liên lạc thông suốt và tránh nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ.

Khách hàng cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản thì có thể thực hiện xác thực thành công

Trong bối cảnh yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao ngày càng được siết chặt, nhiều người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài băn khoăn về cách xác thực thông tin thuê bao cho số điện thoại VinaPhone của mình đang sử dụng mà không cần về nước.

Thay vì phải trực tiếp đến điểm giao dịch, toàn bộ quy trình xác thực có thể thực hiện nhanh chóng ngay trên ứng dụng MyVNPT. Người dùng chỉ cần tải ứng dụng, đăng nhập bằng số thuê bao thông qua mã OTP, sau đó truy cập mục “Thông tin thuê bao” và chọn “Xác thực ngay”. Tại đây, lựa chọn hình thức “Quét CCCD gắn chip” và làm theo hướng dẫn để hoàn tất quá trình xác thực. Toàn bộ thao tác chỉ mất vài phút nếu đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết.

Trước hết, người dùng phải mang theo CCCD gắn chip, đây là yếu tố bắt buộc do hình thức xác thực sử dụng công nghệ đối soát dữ liệu trực tiếp từ chip. Do hạn chế truy cập từ nước ngoài nên khách hàng không thể thực hiện việc xác thực thông qua qua ứng dụng VNeID mà cần sử dụng giải pháp quét CCCD gắn CHIP để thay thế. Thứ hai, người dùng phải sử dụng điện thoại thông minh có tính năng hỗ trợ NFC để đọc được CCCD gắn CHIP. Thứ ba, số thuê bao cần xác thực phải nhận được tin nhắn để lấy mã xác thực (OTP).

Một lưu ý quan trọng là khách hàng phải trực tiếp thực hiện xác thực do hệ thống có bước đối soát khuôn mặt (eKYC) với dữ liệu trên CCCD gắn chip. Ngoài ra, nếu SIM đang ở nước ngoài, khách hàng cần kích hoạt chế độ chuyển vùng quốc tế và GPRS để nhận OTP, đồng thời nên tắt dữ liệu di động và sử dụng WiFi nhằm tránh phát sinh chi phí không cần thiết.

Trường hợp SIM để tại Việt Nam, hãy nhờ người thân hỗ trợ lắp SIM vào máy điện thoại bất kỳ, bật nguồn để nhận OTP và cung cấp lại cho người dùng để đăng nhập ứng dụng MyVNPT từ xa.

Song song với việc tối ưu các giải pháp xác thực từ xa, VinaPhone cũng đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hỗ trợ trên toàn hệ thống nhằm đảm bảo mọi khách hàng đều có thể hoàn tất chuẩn hóa thông tin thuê bao đúng thời hạn...

BÌNH LÂM