FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới

FPT vừa ký kết hợp đồng trị giá hàng chục triệu USD với một tập đoàn sản xuất vật liệu hàng đầu thế giới, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng cung cấp dịch vụ AI tại thị trường châu Âu.

FPT sở hữu hạ tầng AI siêu tính toán thuộc Top 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Theo đó, FPT sẽ triển khai ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng AI toàn diện FleziPT do Tập đoàn phát triển, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cho đối tác. Việc chuyển đổi AI này có thể giúp khách hàng của FPT giảm tới 40% chi phí trong vòng ba năm, đồng thời cải thiện độ tin cậy dịch vụ và mức độ hiện đại hóa hệ thống công nghệ cốt lõi.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp sản xuất vật liệu này đẩy nhanh triển khai AI ở quy mô toàn doanh nghiệp, hướng tới mô hình Agentic AI (AI tự chủ), nơi các hệ thống AI có khả năng tự chủ vận hành, ra quyết định và tối ưu hiệu quả theo thời gian thực.

Với chiến lược AI-first, mô hình triển khai kết hợp linh hoạt giữa nguồn lực tại chỗ và nguồn lực tại các thị trường lân cận (Best-shore) cùng lực lượng kỹ sư được tăng cường bởi AI, FPT đang ở vị thế thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu thực thi các chương trình chuyển đổi phức tạp với tốc độ nhanh hơn, hiệu quả cao hơn và tác động có thể đo lường được.

Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc FPT khu vực châu Âu, Tập đoàn FPT cho biết khi AI đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai trên toàn doanh nghiệp, việc ứng dụng AI sẽ đóng vai trò then chốt trong việc duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn, đặc biệt với các doanh nghiệp sản xuất tại châu Âu.

Trong bối cảnh thị trường AI tự chủ tăng trưởng nhanh, quy mô chi tiêu cho AI toàn cầu cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Gartner, chi tiêu cho AI toàn cầu đạt khoảng 1.757 tỷ USD năm 2025, tăng hơn 50% so với 2024 và sẽ đạt 2.525 tỷ USD vào năm 2026 và 3.335 tỷ USD vào năm 2027.

KIM THANH