Galaxy S26 Series với 26 ngày đặc quyền trải nghiệm

Samsung Việt Nam giới thiệu chương trình “Galaxy S26 Series - 26 ngày đặc quyền trải nghiệm”, như một cách tiếp cận mới giúp người dùng dễ dàng hơn trong hành trình lựa chọn smartphone.

Thông qua chương trình này, Samsung mong muốn mang đến cơ hội trải nghiệm chân thực cùng những công nghệ mới nhất trên Galaxy S26 series trong chính đời sống hàng ngày, từ đó giúp người dùng tự tin đưa ra quyết định sở hữu phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Chương trình diễn ra từ ngày 17-4 đến hết ngày 24-5-2026, cho phép người dùng trải nghiệm sản phẩm Galaxy S26 series trong vòng 26 ngày mà có thể không mất bất kỳ khoản phí nào theo thể lệ chương trình. Đăng ký qua Fanpage và Website chính thức của Samsung Việt Nam.

Là dòng sản phẩm mới nhất của Samsung, Galaxy S26 series hội tụ những nâng cấp nổi bật cả về phần cứng lẫn AI, hướng đến trải nghiệm liền mạch và trực quan hơn trong đời sống hàng ngày. Từ hiệu năng mạnh mẽ, hệ thống camera linh hoạt đến các tính năng Galaxy AI hỗ trợ công việc và sáng tạo nội dung, thiết bị được tối ưu để đáp ứng đa dạng nhu cầu trong một thiết bị duy nhất.

Chương trình không chỉ là cơ hội để trải nghiệm Galaxy S26 series trong điều kiện sử dụng thực tế, mà còn đi kèm với những quyền lợi được thiết kế nhằm mang lại giá trị thiết thực cho người dùng.

Cụ thể, sau thời gian trải nghiệm, người tham gia có thể lựa chọn tiếp tục sở hữu thiết bị với ưu đãi tặng kèm ốp lưng trong suốt chính hãng cùng củ sạc nhanh tương ứng với từng phiên bản (25W cho Galaxy S26, 45W cho Galaxy S26+ và 60W cho Galaxy S26 Ultra), góp phần hoàn thiện trải nghiệm ngay từ những bước sử dụng đầu tiên.

Bên cạnh đó, chương trình áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 100% giá trị sản phẩm trong trường hợp người dùng lựa chọn hoàn trả thiết bị theo đúng thời gian và điều kiện quy định, qua đó mang lại sự an tâm trong suốt quá trình trải nghiệm.

BÌNH LÂM