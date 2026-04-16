FPT chuyển đổi AI cho Tập đoàn điện lực Top 10 Nhật Bản

Mới đây, FPT đã ký kết một thỏa thuận hợp tác dài hạn nhằm tăng tốc chuyển đổi số, nâng cao năng suất và củng cố nền tảng vận hành dựa trên AI và dữ liệu cho Top 10 Tập đoàn Điện lực Nhật Bản.

FPT đã cung cấp nhiều dịch vụ đến các thị trường quốc tế

Theo đó, FPT sẽ tham gia triển khai và tư vấn các giải pháp về dịch vụ đám mây, phát triển ứng dụng và hiện đại hóa hệ thống nhằm thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi số toàn diện của Chugoku thông qua việc cung cấp giấy phép Microsoft 365 (M365) cho Chugoku và các công ty thành viên thuộc Tập đoàn điện lực có trụ sở tại Hiroshima này. Theo báo cáo thường niên năm 2025, hệ thống của Chugoku có gần 40 công ty con, công ty liên kết.

“Thỏa thuận này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy đổi mới và hiện đại hóa hệ thống CNTT cho Tập đoàn Điện lực Chugoku. Với kinh nghiệm triển khai tại thị trường Nhật Bản, FPT đang từng bước áp dụng cách tiếp cận “AI-First”, nhằm tăng tốc chuyển đổi các hệ thống kế thừa, nâng cao năng suất và mở ra những cơ hội tăng trưởng mới”, ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc Công ty FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT chia sẻ.

M365 tích hợp các công cụ giao tiếp như Outlook và Teams, đồng thời hỗ trợ phát triển ứng dụng và tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và hỗ trợ Chugoku chuyển đổi sang mô hình hoạt động linh hoạt, ưu tiên số hóa.

“Dự án này cũng là nền tảng để hai bên tiếp tục triển khai các ứng dụng AI và tự động hóa trong tương lai. Chúng tôi ghi nhận và tin tưởng vào năng lực công nghệ của FPT trong hệ sinh thái Microsoft, sự am hiểu môi trường vận hành cũng như khả năng huy động nguồn lực toàn cầu của FPT. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với FPT để thúc đẩy chuyển đổi số một cách hiệu quả”, ông Makoto Ayukawa cho biết thêm.

Trước thỏa thuận này, FPT đã cung cấp nhiều dịch vụ liên quan Microsoft cho Chugoku, bao gồm triển khai các giải pháp mới, vận hành helpdesk, cũng như cấu hình và triển khai hệ thống. Hợp tác dài hạn lần này một lần nữa khẳng định vai trò đối tác công nghệ toàn diện, cung cấp dịch vụ đầu - cuối của FPT trong toàn bộ hệ sinh thái của Microsoft.

BÌNH LÂM