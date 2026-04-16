Mở bán HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) và HUAWEI FreeBuds Pro 5 tại Việt Nam

Huawei đã mở bán tại Việt Nam hai sản phẩm mới là máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) và tai nghe không dây HUAWEI FreeBuds Pro 5. Cả hai sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt hàng ngày, từ học tập, làm việc đến giải trí và sáng tạo.

Huawei mang đến HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) như một thiết bị hướng đến trải nghiệm “không giấy tờ”, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng hàng ngày. Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở màn hình PaperMatte siêu rõ nét, giảm độ lóa tới 50% so với thế hệ trước, hạn chế phản chiếu khi sử dụng trong môi trường nhiều ánh sáng.

HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) còn có thể “biến hình” thành một công cụ làm việc di động khi kết hợp với bàn phím HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng khác nhau, từ gõ văn bản, thuyết trình đến xử lý công việc cơ bản. Việc tương thích với bộ ứng dụng văn phòng WPS Office PC cũng giúp người dùng dễ dàng soạn thảo tài liệu, làm bảng tính hay chỉnh sửa slide ngay trên tablet.

Máy được tích hợp sẵn hai ứng dụng là HUAWEI Notes và GoPaint. HUAWEI Notes hỗ trợ các tính năng như nhận diện phương trình bằng AI hay tối ưu chữ viết tay, giúp việc ghi chép trở nên nhanh gọn hơn.

Bên cạnh tablet, Huawei cũng mang đến HUAWEI FreeBuds Pro 5, là mẫu tai nghe cao cấp mới nhất của Huawei, được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng cao cùng khả năng chống ồn được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng từ nghe nhạc, liên lạc đến làm việc hàng ngày.

Sản phẩm nổi bật với thiết kế Star Oval hoàn toàn mới. Bề mặt tinh xảo cùng 3 gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Cát, Xám và Xanh, tạo nên vẻ đẹp hiện đại trong từng góc nhìn. Tai nghe được tối ưu theo thiết kế công thái học, mang lại cảm giác đeo chắc chắn, nhẹ và thoải mái cho nhiều hình dạng tai khác nhau.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 được trang bị hệ thống âm học Driver Kép, kết hợp công nghệ truyền dẫn chất lượng cao, cho khả năng tái hiện âm thanh trung thực với dải cao trong trẻo, dải trầm sâu và các chi tiết âm thanh được thể hiện rõ nét. Sản phẩm còn được trang bị kiến trúc chống ồn chủ động kép (Dual-Engine ANC) với cơ chế xử lý độc lập các dải tần khác nhau, giúp giảm thiểu hiệu quả cả tiếng ồn nền lẫn âm thanh đột ngột.

HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) có giá bán 13.290.000 đồng và HUAWEI FreeBuds Pro 5 có giá 4.490.000 đồng, được bán tại các hệ thống bán lẻ, hoặc gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop... cùng nhiều khuyến mãi khác.

KIM THANH