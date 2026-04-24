Đời sống công nghệ

Thị trường - chính sách

Shopee giảm phí cố định cho nhà bán ngành hàng nhu cầu thiết yếu

Từ ngày 1-5-2026, Shopee điều chỉnh cơ cấu một số loại phí trên nền tảng, trong đó nổi bật là giảm 1% phí cố định cho một số ngành hàng thuộc nhóm tiêu dùng nhanh, nhà cửa và đời sống.

Việc điều chỉnh của Shopee được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các nhà bán
Điều chỉnh này nhằm hỗ trợ nhà bán duy trì nguồn cung ổn định, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày đang ngày càng gia tăng.

Song song đó, Shopee cũng điều chỉnh phí xử lý giao dịch ở mức 6%, như một phần trong định hướng nâng cao năng lực vận hành và chất lượng xử lý giao dịch. Khoản phí này hỗ trợ cho các hoạt động như xử lý thanh toán, đối soát, cùng các hạng mục vận hành liên quan.

Theo dữ liệu nội bộ của Shopee, trong quý 1/2026, tổng số lượng đơn hàng của các ngành hàng này cao gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng chuyển dịch sang các nền tảng trực tuyến như Shopee để mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Vì vậy, việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các nhà bán, qua đó góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho người dùng...

BÌNH LÂM

Từ khóa

Shopee Quý I/2026 Khoản phí Soát Nguồn cung Mặt hàng Đơn hàng Tiếp thêm Mua sắm Chuyển dịch

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn