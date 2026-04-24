Shopee giảm phí cố định cho nhà bán ngành hàng nhu cầu thiết yếu

Từ ngày 1-5-2026, Shopee điều chỉnh cơ cấu một số loại phí trên nền tảng, trong đó nổi bật là giảm 1% phí cố định cho một số ngành hàng thuộc nhóm tiêu dùng nhanh, nhà cửa và đời sống.

Điều chỉnh này nhằm hỗ trợ nhà bán duy trì nguồn cung ổn định, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày đang ngày càng gia tăng.

Song song đó, Shopee cũng điều chỉnh phí xử lý giao dịch ở mức 6%, như một phần trong định hướng nâng cao năng lực vận hành và chất lượng xử lý giao dịch. Khoản phí này hỗ trợ cho các hoạt động như xử lý thanh toán, đối soát, cùng các hạng mục vận hành liên quan.

Theo dữ liệu nội bộ của Shopee, trong quý 1/2026, tổng số lượng đơn hàng của các ngành hàng này cao gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng chuyển dịch sang các nền tảng trực tuyến như Shopee để mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Vì vậy, việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các nhà bán, qua đó góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho người dùng...

BÌNH LÂM