LG WashTower vượt ngưỡng 3,2 triệu sản phẩm bán ra

LG Electronics (LG) công bố máy giặt sấy LG WashTower đã vượt ngưỡng 3,2 triệu sản phẩm bán ra trên toàn cầu, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ trong xu hướng tiêu dùng, nơi giải pháp tích hợp, tính thẩm mỹ và hiệu suất năng lượng trở thành những ưu tiên hàng đầu.

LG WashTower trở thành sản phẩm thiết yếu trong mỗi gia đình

Ra mắt vào năm 2020, LG WashTower đã nhanh chóng trở thành biểu tượng tại 77 quốc gia. Với thiết kế phá vỡ mọi quy chuẩn truyền thống, sản phẩm đã ghi nhận doanh số lũy kế hơn 1,6 triệu đơn vị tại Bắc Mỹ, 160.000 tại Mỹ Latinh và 130.000 tại châu Á.

Riêng tại thị trường Việt Nam, tính đến tháng 3-2026, đã có gần 7.800 tháp giặt sấy được bàn giao tới tay khách hàng. Điều này cho thấy người dùng trên toàn thế giới sẵn sàng đầu tư cho những giải pháp sống thông minh, tối ưu không gian cho các căn hộ hiện đại.

Sức mạnh của LG WashTower nằm ở sự kết hợp hoàn hảo giữa máy giặt và máy sấy trong một thiết kế liền khối, giúp tiết kiệm tối đa diện tích lắp đặt. Bên cạnh đó, thiết bị được ứng dụng các công nghệ truyền động trực tiếp tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm LG AI DD, mang đến khả năng nhận diện khối lượng, chất liệu và độ bẩn của quần áo để tự động điều chỉnh chế độ giặt, góp phần tối ưu hiệu quả làm sạch đồng thời hạn chế hư tổn sợi vải.

Công nghệ DUAL Inverter HeatPump™ cho phép sấy ở nhiệt độ thấp, bảo vệ vải vóc và tiết kiệm năng lượng. LG còn nâng cấp trải nghiệm người dùng trên WashTower với tính năng Smart Pairing, đồng bộ hóa chu trình của máy giặt và máy sấy, hay Prepare to Dry giúp làm nóng máy sấy trước khi kết thúc chu trình giặt, từ đó rút ngắn tổng thời gian giặt sấy.

Thành công của LG WashTower cũng là một minh chứng rõ nét cho vị thế dẫn đầu của LG trên thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong 9 năm qua. Theo báo cáo GfK, năm 2025, LG áp đảo với 25,8% thị phần về giá trị, đặc biệt dẫn đầu ở phân khúc cao cấp, nơi người dùng tìm kiếm sự giao thoa giữa công nghệ tiên phong và giá trị sử dụng lâu dài.

KIM THANH