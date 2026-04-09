AKA Digital Việt Nam hợp tác chiến lược cùng Workvivo

AKA Digital Việt Nam vừa công bố hợp tác chiến lược cùng Workvivo (một nền tảng trải nghiệm nhân viên của Zoom) thông qua AVTech VN (Nhà phân phối ủy quyền của Zoom tại Việt Nam) nhằm mang đến một hệ sinh thái Employee Experience - EX toàn diện.

Đại diện AKA Digital Việt Nam ký kết hợp tác cùng cùng Workvivo

Hệ sinh thái này tập trung giải quyết thách thức lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là gắn kết đội ngũ nhân viên không bàn giấy (frontline workforce) và tối ưu hóa truyền thông nội bộ trên một nền tảng duy nhất. Theo đó, AKA Digital, AVTech VN và Workvivo sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp tại Việt Nam để xây dựng hạ tầng trải nghiệm nhân viên thông minh, giúp giảm thiểu rào cản từ các hệ thống công nghệ rời rạc và tốn kém.

Với khả năng tích hợp sâu với Zoom và các công cụ Microsoft 365, Workvivo sẽ trở thành trung tâm của mọi hoạt động giao tiếp, giúp các tổ chức thích ứng linh hoạt với những đặc thù của thị trường trong nước.

Bà Phạm Nguyễn Phiên Phượng, quyền CEO tại AKA Digital Việt Nam cho biết: “Khi các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hành trình chuyển đổi số dựa trên sức mạnh của AI, việc giữ cho đội ngũ nhân viên luôn được kết nối, nắm bắt thông tin và đồng bộ chưa bao giờ quan trọng đến thế. Workvivo by Zoom tự hào hỗ trợ các tổ chức tại Việt Nam thông qua nền tảng trải nghiệm nhân viên được thiết kế để nâng cao truyền thông nội bộ, củng cố văn hóa và thúc đẩy sự gắn kết ở mọi giai đoạn của quá trình chuyển đổi”.

Workvivo đã được chứng minh hiệu quả vượt trội trên quy mô toàn cầu với tỷ lệ chấp nhận lên đến 90% và tỷ lệ giữ chân nhân viên đạt 95%. Các tổ chức có trải nghiệm nhân viên tích cực thông qua các nền tảng như Workvivo có thể giảm 81% tỷ lệ vắng mặt và tăng 18% năng suất lao động…

"Việc phân phối Workvivo cho phép AKA cung cấp một hệ sinh thái trải nghiệm nhân viên (EX) thực thụ, giải quyết triệt để bài toán phân mảnh công cụ hiện nay. Với thế mạnh về khả năng tiếp cận đa kênh từ Mobile-first đến Workvivo TV, Chúng tôi tự tin sẽ giúp các tập đoàn lớn tại Việt Nam xây dựng được một hạ tầng giao tiếp xuyên suốt, nơi mọi thông điệp của lãnh đạo đều chạm đến đúng người, đúng thời điểm", ông Jazz Hanley, Partner Lead, Workvivo chia sẻ.

BÌNH LÂM