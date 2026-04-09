Điện máy Xanh làm mới thương hiệu với 1 triệu USD

Tiếp theo thông tin về dự án làm mới thương hiệu với tổng ngân sách 1 triệu USD (27 tỷ đồng), hệ thống bán lẻ Điện máy Xanh (DMX) công bố thông tin chi tiết của cuộc thi đến công chúng.

Với tên gọi chính thức Cuộc thi “The Next DMX”, đây là lời mời nghiêm túc gửi đến cộng đồng: Hãy cùng Điện máy Xanh viết tiếp chương hoàn toàn mới cho một thương hiệu vốn đã quen thuộc.

Tên cuộc thi “The next DMX” thể hiện mong muốn tìm kiếm được một ý tưởng “đủ tầm” để vượt qua cái bóng của thành công cũ, cũng như tinh thần của một doanh nghiệp, của một thế hệ lãnh đạo trẻ trung luôn sẵn sàng bước ra khỏi ánh hào quang của chính mình, không ngại đổi mới, không ngại bắt kịp với thời đại, với nhóm khách hàng luôn luôn thay đổi của mình.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh chia sẻ: “Trên hành trình trở thành một người bạn gần gũi và thấu hiểu, Điện máy Xanh muốn gửi lời mời khách hàng cùng đồng hành trong quá trình sáng tạo đổi mới thương hiệu, như một lời tri ân chân thành, đồng thời cũng là lời cam kết rằng mọi đổi mới của chúng tôi đều bắt nguồn từ chính nhu cầu và cảm xúc của người Việt Nam”.

Nhà bán lẻ cũng thể hiện cam kết thực hiện cuộc thi một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp bằng cách bắt tay đồng tổ chức cùng AIM Academy, đại diện chính thức của Cannes Lions (được coi là giải Oscar của giới quảng cáo sáng tạo) tại Việt Nam và là đơn vị tổ chức độc quyền cuộc thi Vietnam Young Lions. Sự hợp tác này kỳ vọng sẽ tạo nên một tiền lệ tốt để phát triển ngành quảng cáo sáng tạo tiềm năng của Việt Nam khi một doanh nghiệp lớn quan tâm đến ngành và thúc đẩy ngành, vốn được xác định sẽ trở thành một trong những mũi nhọn trong kỷ nguyên số.

Cuộc thi được chia thành 4 bảng, bao trùm cả 4 đối tượng: bảng Doanh nghiệp dành cho các pháp nhân và các tổ chức trong ngành; bảng Chuyên nghiệp dành cho các cá nhân làm trong ngành tiếp thị - truyền thông - quảng cáo - sáng tạo; bảng Sinh viên, dành cho các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực này và bảng Cộng đồng dành cho các cá nhân thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề trong xã hội muốn tham gia thử sức.

Tổng giá trị giải thưởng dành cho phần ý tưởng là 5 tỷ đồng với giải cao nhất là 1 tỷ đồng, phần ngân sách còn lại dành cho việc thực thi ý tưởng cũng như tài trợ nhằm phát triển cộng đồng quảng cáo sáng tạo trẻ Việt Nam.

Với mục tiêu biến những ý tưởng trên giấy thành giá trị thực tế, gói đầu tư 1 triệu USD (tương đương 27 tỷ đồng) được phân bổ theo lộ trình rõ ràng và mang đậm tính hỗ trợ cộng đồng: Giải thưởng trực tiếp: Trao cho các cá nhân/tổ chức có ý tưởng xuất sắc nhất, đồng thời trao 4 giải thưởng cao nhất ở 4 bảng đấu: Chuyên Nghiệp, Sinh Viên, Cộng Đồng và Doanh Nghiệp.

Hợp đồng sản xuất: Điện máy Xanh cam kết rót vốn để hiện thực hóa các ý tưởng thắng cuộc thành chiến dịch thực tế trên toàn quốc.

Bệ phóng tài năng: Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, Điện máy Xanh cam kết đồng hành cùng AIM Academy nuôi dưỡng các tài năng trẻ từ Vietnam Young Lions, tạo điều kiện cho các bạn cọ xát tại đấu trường danh giá Cannes - Young Lions.

Mọi công dân Việt Nam và các đơn vị sáng tạo đủ điều kiện theo quy chế cuộc thi. Cổng nhận bài dự thi mở từ ngày 13-4 đến hết ngày 23-4-2026 tại website chính thức của cuộc thi. Công bố Top 12 vào ngày 8-5-2026. Chung kết và trao giải vào ngày 16-5-2026.

KIM THANH