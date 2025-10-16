ASUS ROG ra mắt máy chơi game cầm tay ROG Xbox đầu tiên tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X.

Hai sản phẩm được trang bị vi xử lý AMD Ryzen Z2 Series mang đến hiệu năng vượt trội, thời lượng pin ấn tượng cùng trải nghiệm sử dụng thoải mái, toàn diện nhất từ trước đến nay, với sự phát triển trong hợp tác chiến lược với đội ngũ Xbox.

Với giao diện Xbox Full Screen Experience hoàn toàn mới được Xbox phát triển, người dùng sẽ ngay lập tức bước vào không gian chơi game quen thuộc của console ngay khi khởi động máy. Giao diện Windows 11 truyền thống được thay thế bằng giao diện Xbox mới tối ưu cho điều khiển bằng tay cầm, mang lại cảm giác điều khiển tự nhiên, mượt mà như trên máy console thực thụ.

Với giao diện Xbox toàn màn hình, game thủ ngay lập tức có thể mở và chơi những tựa game yêu thích trên Game Pass được phân loại và gắn nhãn tương thích với máy chơi game cầm tay. Thư viện game trong giao diện Xbox cũng tự động nhận diện và cho phép mở các tựa game từ nhiều nền tảng chơi game khác như Steam, Epic, Battle Net... cho phép game thủ mang kho game khổng lồ của mình lên trên chính ROG Xbox Ally và Xbox Ally X.

ROG Xbox Ally và Xbox Ally X cũng được tích hợp nút Xbox riêng cho phép gọi nhanh Xbox Game Bar tích hợp Armoury Crate, cho phép tùy chỉnh hiệu suất, các thiết lập hệ thống hay đa nhiệm chuyển đổi game một cách nhanh chóng, mang đến trải nghiệm chơi game liền mạch và trực quan nhất từ trước đến nay.

Thiết kế tay cầm thực sự quan trọng với máy chơi game cầm tay, tạo nên sự thoải mái khi chơi game trong thời gian dài. Lấy cảm hứng từ những tay cầm chơi game Xbox, ROG Xbox Ally và Xbox Ally X được tái thiết kế với báng tay cầm lớn cho phép ôm gọn trong lòng bàn tay, cùng với phần linh kiện bên trong được sắp xếp và thu gọn giúp tối ưu trọng lượng của máy chỉ 670g với ROG Xbox Ally và 715g với ROG Xbox Ally X, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và đầm tay nhất từ trước đến nay.

ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X được trang bị màn hình 7 inch Full HD 120Hz, độ sáng tối đa 500 nits đạt 100% dải màu sRGB và hỗ trợ công nghệ chống xé hình AMD FreeSync™ Premium, hệ thống hai loa Dolby Atmos, kết hợp cùng bộ rung phản hồi hai bên tay cầm, tạo nên trải nghiệm âm thanh, hình ảnh chân thực và đắm chìm, giúp game thủ cảm nhận rõ từng chuyển động, từng nhịp chiến đấu trong mỗi trò chơi.

Đặc biệt, ROG Xbox Ally X còn được trang bị cò nhấn phản hồi xúc giác (Impulse Triggers) cho phép phản hồi rung riêng biệt cho từng thao tác trong game, giúp người chơi cảm nhận chân thực từng pha tăng tốc, giật cò hay va chạm, từ đó nâng tầm trải nghiệm nhập vai và tương tác trong các tựa game hỗ trợ.

Với hiệu năng mạnh mẽ từ bộ vi xử lý AMD Ryzen Z2 Series mới, cùng thời lượng pin tốt ở trên cả 2 phiên bản, ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X hứa hẹn là máy chơi game cầm tay toàn diện dành cho mọi game thủ. ROG Xbox Ally có mức giá 14.990.000 đồng với cấu hình AMD Ryzen Z2A, 16GB RAM và 512GB SSD. Phiên bản cao cấp ROG Xbox Ally X trang bị AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24GB RAM và 1TB SSD có mức giá 24.990.000 đồng. Từ 16-10-2025, khách hàng có thể trải nghiệm và mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng trải nghiệm ASUS Exclusive Store, ROG Exclusive Store và các cửa hàng đại lý trên toàn quốc.

KIM THANH