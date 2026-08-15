Bắc bộ, Bắc Trung bộ đề phòng mưa lớn, có nơi trên 450mm

Chiều 15-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ đêm 17-8 đến ngày 21-8, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Hiện trường mưa lũ, lũ quét tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cuối tháng 7. Ảnh tư liệu minh họa

Lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, khu vực phía Bắc tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm.

Nguyên nhân đợt mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Trước đó, từ chiều tối và đêm 15-8 đến ngày 16-8, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm; mưa tập trung vào đêm và sáng.

Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, mưa rào và dông rải rác tiếp tục xảy ra, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Theo số liệu quan trắc từ 7 giờ đến chiều 15-8, trạm Vĩnh Viễn (Cần Thơ) ghi nhận 82,8mm, trạm U Minh (Cà Mau) 89,6mm.

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