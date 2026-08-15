Ngày 15-8, TPHCM và Nam bộ mưa diện rộng

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày và đêm 15-8, một số nơi ở cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Trong khi đó, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, từ 15 đến 17-8, mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn tại Nam bộ, tập trung vào trưa và chiều tối.
Riêng ngày 15-8, thời tiết Nam bộ trời nhiều mây, mưa xảy ra trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung trưa, chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh ở miền Tây và tỉnh Lâm Đồng khả năng xuất hiện mưa dông ngay trong buổi sáng.
Trong 2 ngày 16 và 17-8, lượng mưa lớn tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Đông, gồm khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, TP Đồng Nai và TPHCM.