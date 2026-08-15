Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, theo số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 14-8 đến rạng sáng 15-8, một số nơi có lượng mưa trên 30mm.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 15-8, TPHCM và Nam bộ mưa diện rộng. Ảnh minh họa: T.H

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày và đêm 15-8, một số nơi ở cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong khi đó, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, từ 15 đến 17-8, mưa dông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn tại Nam bộ, tập trung vào trưa và chiều tối.

Riêng ngày 15-8, thời tiết Nam bộ trời nhiều mây, mưa xảy ra trên diện rộng. Thời gian mưa tập trung trưa, chiều và tối, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh ở miền Tây và tỉnh Lâm Đồng khả năng xuất hiện mưa dông ngay trong buổi sáng.

Trong 2 ngày 16 và 17-8, lượng mưa lớn tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Đông, gồm khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, TP Đồng Nai và TPHCM.

Ảnh chụp lại màn hình theo dõi radar thời tiết của Cục Khí tượng - thủy văn, lúc 7 giờ 30 phút ngày 15-8

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