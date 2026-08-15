Cháy nhiều tàu cá lúc rạng sáng, thiệt hại hàng tỷ đồng

Rạng sáng 15-8, 5 tàu cá của ngư dân bị cháy tại xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An), thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Hiện trường tàu cá bốc cháy lúc rạng sáng

Trưa 15-8, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 cùng ngày, tại khu vực neo đậu tàu cá thuộc thôn Tân An.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp lực lượng công an, quân sự xã Quỳnh Phú, cán bộ, ngư dân trên địa bàn cùng lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương có mặt triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan rộng.

Hiện trường vụ cháy

Tuy nhiên, do các tàu cá neo đậu sát nhau, trên tàu có nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát mạnh với phạm vi rộng khiến công tác tiếp cận chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 4 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, đến 5 giờ sáng lửa được dập tắt hoàn toàn.

Hiện trường vụ cháy

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm 5 tàu cá bị cháy với tổng thiệt hại tài sản ước tính hàng tỷ đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>> Hiện trường vụ cháy tàu cá:

Hiện trường vụ cháy

Tin liên quan Tàu cá bốc cháy lúc rạng sáng, thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng

DƯƠNG QUANG - AN BÁCH