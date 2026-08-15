Kỳ đà hoa quý hiếm dài 2m bò vào nhà hàng ở Phú Quốc

Một cá thể kỳ đà hoa được phát hiện bò vào nhà hàng ở Phú Quốc và được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc phối hợp người dân địa phương tái thả thành công về môi trường tự nhiên.

Kỳ đà hoa là loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt

Trước đó, lúc 8 giờ 30 ngày 14-8, khi đang làm việc tại nhà hàng Camia (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), anh Hoàng Trung Thông bất ngờ phát hiện con kỳ đà hoa bò vào khu vực bếp.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã, anh Thông đã chằng giữ cẩn thận, đồng thời liên hệ anh Nguyễn Thanh Bình, một người dân yêu động vật ở địa phương, để phối hợp lực lượng chức năng đưa kỳ đà hoa trở lại rừng.

Sau khi kiểm tra, xác định cá thể kỳ đà hoa không bị thương tích, sáng 15-8, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc cùng anh Thông và anh Bình đã thả cá thể này về rừng. Con kỳ đà hoa nói trên nặng 20kg, dài 2m. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới, thuộc nhóm IIB - danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Anh Thông và anh Bình phối hợp lực lượng chức năng thả cá thể kỳ đà hoa về rừng

Sự xuất hiện của cá thể Kỳ đà hoa lớn ngay sát khu dân cư một lần nữa khẳng định giá trị đa dạng sinh học vô cùng phong phú tại Vườn Quốc gia Phú Quốc, thuộc Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới ven biển và biển đảo An Giang (được UNESCO công nhận từ năm 2006).

Video thả cá thể kỳ đà hoa về rừng

Với diện tích hơn 31.400 ha, chiếm hơn 40% diện tích toàn đảo, Vườn Quốc gia Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái rừng nhiệt đới nguyên sinh độc đáo cùng hàng trăm loài động thực vật nguy cấp như: Voọc bạc Đông Dương, culi lớn, sói rừng, khỉ bạch, vượn pillê, rái cá vuốt bé,...

Việc cộng đồng địa phương chủ động phát hiện, bảo vệ và bàn giao động vật hoang dã cho Vườn Quốc gia Phú Quốc không chỉ giúp bảo tồn cá thể quý hiếm mà còn thể hiện ý thức bảo vệ môi trường sinh thái ngày càng cao của người dân đảo Ngọc.

TÂM CHÍ