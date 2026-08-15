Mùa hè tình nguyện của người trẻ

Mùa hè 2026, nhiều bạn trẻ khoác áo tình nguyện, thực hiện những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.
Tại TPHCM, đoàn viên, thanh niên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số; đến vùng sâu, vùng xa chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; chỉnh trang đô thị, cải tạo sân chơi, khơi thông dòng chảy, lắp đèn năng lượng mặt trời và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội.
Mùa hè năm nay còn có sự tham gia của sinh viên Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia… cùng thanh niên TPHCM cải tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, trồng cây xanh, lắp trụ cờ kết hợp đèn năng lượng mặt trời, hỗ trợ khám sức khỏe cho học sinh, tổ chức các hoạt động giáo dục và giao lưu văn hóa...
Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Minh Sơn cho biết, giá trị của các chương trình không chỉ nằm ở những công trình, phần việc được hoàn thành mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tình bạn được hình thành giữa người trẻ các quốc gia trong những ngày cùng tham gia hoạt động cộng đồng.