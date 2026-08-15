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Mùa hè tình nguyện của người trẻ

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Mùa hè 2026, nhiều bạn trẻ khoác áo tình nguyện, thực hiện những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng.

Tại TPHCM, đoàn viên, thanh niên “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng số; đến vùng sâu, vùng xa chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; chỉnh trang đô thị, cải tạo sân chơi, khơi thông dòng chảy, lắp đèn năng lượng mặt trời và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội.

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Đoàn viên, thanh niên phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, VNeID...
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Đoàn viên Chi đoàn cơ sở Công ty Điện lực An Phú Đông lắp đèn năng lượng mặt trời tại sân chơi thiếu nhi khu phố 21, phường Trung Mỹ Tây
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Đoàn phường Bình Lợi Trung và chiến sĩ Mùa hè xanh trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
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Chiến sĩ Hành quân xanh xã Hiệp Phước tham gia nâng cấp tuyến hẻm tại ấp Bàu Le
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Các bạn trẻ dọn rác, khơi thông dòng chảy tại rạch cầu Bà Sáu, xã Hiệp Phước
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Đoàn viên, thanh niên phường Tân Hiệp sơn sửa khu vui chơi thiếu nhi
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Đoàn viên, thanh niên phường Bình Hưng Hòa hỗ trợ công tác khám sức khỏe toàn dân
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Chiến sĩ Mùa hè xanh Học viện Cán bộ TPHCM dạy học cho trẻ em tại xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng
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Đoàn viên, thanh niên phường Bình Đông hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh mức 2

Mùa hè năm nay còn có sự tham gia của sinh viên Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia… cùng thanh niên TPHCM cải tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, trồng cây xanh, lắp trụ cờ kết hợp đèn năng lượng mặt trời, hỗ trợ khám sức khỏe cho học sinh, tổ chức các hoạt động giáo dục và giao lưu văn hóa...

Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM Nguyễn Minh Sơn cho biết, giá trị của các chương trình không chỉ nằm ở những công trình, phần việc được hoàn thành mà còn ở tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tình bạn được hình thành giữa người trẻ các quốc gia trong những ngày cùng tham gia hoạt động cộng đồng.

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Thanh niên Việt Nam và sinh viên Malaysia cùng dọn vệ sinh các tuyến đường tại xã Kim Long
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Sinh viên Việt Nam và quốc tế cùng thực hiện Bức tường Hữu nghị Việt Nam - Malaysia tại phường Trung Mỹ Tây
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