Phường Vũng Tàu: Người dân hiến đất, phường lo hạ tầng mở rộng hẻm

Ngày 15-8, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức hội nghị vận động nhân dân đăng ký hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn. Phường đặt mục tiêu đến năm 2030 thực hiện khoảng 50 tuyến hẻm, bổ sung khoảng 1,2ha đất giao thông.

Theo UBND phường Vũng Tàu, phường có hơn 560 tuyến hẻm với tổng chiều dài hơn 69km, trong đó khoảng 350 hẻm rộng dưới 4m.

Hội nghị vận động nhân dân đăng ký hiến đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn. Ảnh: QUANG VŨ

Tại một số khu vực, hẻm nhỏ gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt; hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ. Khi xảy ra cháy, nổ hoặc có trường hợp cần cấp cứu, xe chữa cháy, xe cứu thương khó tiếp cận hiện trường.

Theo kế hoạch, người dân tự nguyện hiến đất, tạo mặt bằng. Nhà nước tập trung đầu tư mặt đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các hạ tầng kỹ thuật cần thiết. Phường không vận động đồng loạt mà triển khai rà soát tại 33 khu phố, xác định những tuyến thực sự có nhu cầu mở rộng.

Khi người dân đồng thuận, phường sẽ triển khai đầu tư theo phương án được thống nhất, đồng thời công khai để người dân biết, bàn bạc và giám sát.

Đại diện khu phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Việc vận động người dân được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không áp đặt và không chạy theo số lượng. Những tuyến thực sự cần thiết, có sự đồng thuận cao và đủ điều kiện sẽ ưu tiên thực hiện.

Một số tuyến hẻm đã có người đăng ký tự nguyện hiến đất như hẻm 666 đường Trần Phú, hẻm 90 đường Trần Phú và hẻm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tổng diện tích đất người dân đăng ký hiến tại 3 hẻm khoảng 2.500m². Trong đó có người đăng ký hiến gần 200m².

QUANG VŨ - TRÚC GIANG