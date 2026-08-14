Tìm giải pháp phù hợp phát triển tổ chức chính quyền địa phương

PGS-TS Lưu Văn Quyết phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Lưu Văn Quyết, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, cho biết, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, tăng cường phân cấp, phân quyền và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu kinh nghiệm của Hàn Quốc với hệ thống chính quyền địa phương phát triển, có nhiều thành tựu trong cải cách hành chính, phân quyền và quản trị công, có ý nghĩa thiết thực đối với Việt Nam. Mục tiêu của hội thảo là phân tích, gợi mở các giải pháp tham khảo, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Các đại biểu tập trung thảo luận các nhóm vấn đề: mô hình tổ chức chính quyền địa phương và quan hệ giữa Trung ương với địa phương; phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm giải trình; chuyển đổi số và năng lực của chính quyền cơ sở; vai trò của người dân trong quản trị địa phương…

Đại biểu tham dự hội thảo

Theo PGS-TS Bùi Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học, giá trị của nghiên cứu so sánh không nằm ở việc sao chép mô hình, mà ở khả năng nhận diện những nguyên tắc, cơ chế và kinh nghiệm có thể tham khảo để giải quyết các vấn đề của chính chúng ta.

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