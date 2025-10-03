Bắc bộ: Lũ rút, khẩn trương dọn bùn đất

Ngày 2-10, nước lũ ở thượng nguồn sông Lô và sông Hồng bắt đầu rút, nhưng hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội vẫn dâng cao, gây ngập diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất. Tại Tuyên Quang và Lào Cai, lực lượng chức năng cùng người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ hàng ngàn hộ dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Trong ngày 2-10, nước lũ ở thượng nguồn sông Lô (tỉnh Tuyên Quang) và sông Hồng (tỉnh Lào Cai) đã rút dần, song tại hạ lưu sông Hồng đoạn qua Hà Nội lại dâng nhanh, gây ngập diện rộng khu vực bãi bờ ngoài đê. Mực nước trên các sông ở Hà Nội như sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tích… cũng tiếp tục lên cao, làm ngập úng nhiều đồng ruộng, hoa màu và một số cây cầu dân sinh, nhất là ở phía Tây Hà Nội.

Ở thượng nguồn sông Lô và sông Hồng, ngay khi nước lũ rút, người dân các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang) và phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) khẩn trương dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, sắp xếp lại nhà cửa, khắc phục đồ đạc hư hỏng. Nhiều trường học vẫn phải tạm nghỉ. Riêng tại thôn Ít Nộc (xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), 120 hộ dân vẫn bị cô lập hoàn toàn. Theo bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Văn Bàn, lực lượng chức năng đã phải đi bộ hơn 3km vượt núi để tiếp cận, vận chuyển gạo, nước uống, thuốc men cho các hộ dân.

Cùng ngày, hơn 100 cán bộ, công nhân viên Nhà máy Z183 cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động hỗ trợ nhân dân xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lũ. Đây là địa bàn có 529 hộ dân phải di dời khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng đã phối hợp dọn bùn đất tại khu chợ trung tâm và nhiều tuyến đường, giúp khôi phục sinh hoạt trong thời gian sớm nhất.

Nhân dân xã Sơn Lương (tỉnh Lào Cai) hợp sức làm cây cầu tạm cho học sinh đến trường ngày 2-10 sau khi cầu treo bị lũ cuốn

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục tại phường Nam Cường. Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ ứng cứu khẩn trương. Nhiều đơn vị làm việc xuyên trưa để nhanh chóng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Kiểm tra tại các xã Bảo Thắng (nơi có 2 người tử vong), Tằng Loỏng và Gia Phú, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu tiếp tục rà soát, sơ tán dân khỏi các vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Tìm thấy chiếc xe chở 3 người gặp nạn ở Lào Cai Trưa 2-10, lực lượng cứu hộ xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đã phát hiện chiếc xe bán tải Nissan Navara 24A-348.02 bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương. Chiếc ô tô do anh Hoàng Văn Định (Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) điều khiển, chở theo 2 người là Hoàng Đức Giang và Phùng Văn Tuấn. Cả 3 người được báo mất tích từ ngày 29-9, sau khi rời xã Nậm Xé về trung tâm xã Văn Bàn. Khi được tìm thấy, ô tô nằm sâu dưới khối lượng đất đá lớn do sạt lở. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành đào bới, kiểm tra bên trong để xác định tình trạng nạn nhân. Cũng tại xã Bảo Thắng, ngày 1-10 xảy ra vụ vỡ ao cá khiến 2 người mất tích. Đến ngày 2-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả hai nạn nhân.

Ngành du lịch Lào Cai cũng chủ động ứng phó. Sở VH-TT-DL chỉ đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh thường xuyên cập nhật tình hình, tạm dừng hoặc điều chỉnh lịch trình tham quan tại các điểm sạt lở, mưa lũ như Sa Pa, Y Tý, Mù Cang Chải; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với du khách qua việc giảm giá phòng, suất ăn, vé xe…

Tại Tuyên Quang, theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, tính đến chiều 2-10 đã có 7 người chết và mất tích, hơn 7.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trung tâm TP Tuyên Quang, nhất là khu vực phường Minh Xuân, ven sông Lô vẫn còn ngập sâu do nước rút chậm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh, thu gom rác thải ngay khi nước rút. Tại phường Hà Giang, nhiều khu vực ven sông còn tồn đọng lớp bùn dày ngập đầu người; Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường lực lượng hỗ trợ nhân dân thu dọn, vệ sinh môi trường.

Ngày 2-10, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc trực tiếp làm việc với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng, như phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và xã Ngọc Đường, để chỉ đạo khắc phục. Trong hai ngày 1 và 2-10, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ, lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan đã hỗ trợ hàng ngàn suất nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập. Riêng MTTQ tỉnh trao tặng 1.000 suất quà, Bưu điện tỉnh hỗ trợ 500 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất).

Để giảm bớt áp lực lũ cho hạ du sông Lô, Bộ NN-MT đã lệnh đóng tiếp 1 cửa xả đáy của hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 19 giờ ngày 2-10. Như vậy, thủy điện Tuyên Quang đã đóng bớt 3 cửa xả đáy.

PHÚC HẬU