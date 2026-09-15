Bắc bộ mưa lớn, Nam bộ sắp chuyển mưa diện rộng từ ngày 17-9

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, từ ngày 15 đến 16-9, miền Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to. Nam bộ giảm mưa trong ngày 15 và 16-9 nhưng sẽ có đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 17 đến 22-9.

Mưa kéo dài cả đêm, khu vực Lai Xá (Hà Nội) ngập nước sáng sớm 15-9. Ảnh: NGUYỄN THẮNG

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 15 đến hết ngày 16-9, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Nam tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

TP Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Chiều và tối 15-9, từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và khu vực cao nguyên Trung bộ có mưa rào 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị trong ngày và đêm 15-9 có mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Ảnh radar thời tiết hồng ngoại lúc 7 giờ ngày 15-9 cho thấy khối mây lớn đang gây mưa trên diện rộng tại Bắc Trung bộ và đồng bằng Bắc bộ. Ảnh chụp màn hình

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, ngày 15 và 16-9 mưa giảm, ban ngày nắng. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối. Mưa tập trung ở khu vực phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, TP Đồng Nai và TPHCM.

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ lưu ý, từ ngày 17 đến 22-9, khu vực Nam bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trước đó, từ 19 giờ ngày 14-9 đến sáng 15-9, phía Nam tỉnh Lào Cai, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa diện rộng. Riêng TP Hải Phòng, Hưng Yên, TP Hà Nội, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa trên 100mm như Ân Thi (Hưng Yên) 124mm, Lũng Vân (Phú Thọ) 113mm, Tứ Kỳ (TP Hải Phòng) 110,6mm, Tân Thành 1 (Thanh Hóa) 110mm.

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