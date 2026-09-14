Thế giới

Bắc Kinh cấm sở hữu, lưu giữ thiết bị bay không người lái

SGGPO

Trong nỗ lực tiếp tục siết chặt các biện pháp quản lý drone, chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, cấm sở hữu máy bay không người lái (drone) trong phạm vi thành phố.

Một cửa hàng ở Bắc Kinh bán máy bay không người lái dân dụng vào ngày 13-9. Ảnh : China Daily
Một cửa hàng ở Bắc Kinh bán máy bay không người lái dân dụng vào ngày 13-9. Ảnh : China Daily

Bắc Kinh đã cấm các chuyến bay drone không được cấp phép vì lý do an ninh, đồng thời xác định toàn bộ khu vực hành chính của thành phố là vùng trời hạn chế. Theo các quy định hiện hành, người đang sở hữu drone tại Bắc Kinh phải đăng ký thiết bị bằng tên thật và thông tin nhận dạng. Chủ sở hữu vẫn được phép giữ drone đã đăng ký với các điều kiện nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, theo quy định sửa đổi được thông qua ngày 13-9 và có hiệu lực từ ngày 15-11, việc sở hữu hoặc lưu giữ drone, cũng như các bộ phận chủ chốt của thiết bị, trong phạm vi thành phố Bắc Kinh cũng sẽ bị cấm. Những trường hợp không tuân thủ có thể bị cơ quan chức năng tịch thu drone và phạt tiền, áp dụng đối với cả cá nhân và doanh nghiệp.

Theo báo Beijing Daily, chính quyền Bắc Kinh sẽ hỗ trợ tài chính cho các chủ sở hữu drone hiện nay bán lại thiết bị tại những địa điểm được chỉ định. Chủ sở hữu cũng có thể lựa chọn tiêu hủy, tái chế drone và nhận khoản hỗ trợ nhỏ, hoặc đưa thiết bị ra khỏi Bắc Kinh trước khi quy định mới có hiệu lực.

HẠNH CHI

Từ khóa

Bắc Kinh cấm thiết bị

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