Iraq đóng cửa biên giới Iran sau vụ tấn công UAV vào Saudi Arabia

Ngày 12-9, Iraq đóng cửa cửa khẩu biên giới Shalamcheh kết nối giữa Iraq và Iran sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới nhất nhằm vào Saudi Arabia.

Cửa khẩu biên giới Shalamcheh. Ảnh: MEHR

Theo hãng tin Reuters, Baghdad khẳng định đây là bước ứng phó trong lúc triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm truy bắt thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công.

Trong diễn biến khác, Bộ Năng lượng Saudi Arabia thông báo đã tạm thời đóng đường ống dẫn dầu Đông-Tây sau khi công trình này bị tấn công bằng UAV ở các khu vực Riyadh và Madinah.

Ngay sau các vụ tấn công, các đội kỹ thuật chuyên trách cùng lực lượng khẩn cấp được triển khai để đảm bảo an toàn cho đường ống, đánh giá tình trạng kỹ thuật và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan.

Một đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia tại Ras Tanura. Ảnh:VCG

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia xác nhận các máy bay không người lái thực hiện cuộc tấn công xuất phát từ lãnh thổ Iraq. Tuy nhiên, Riyadh tuyên bố chưa tiến hành các biện pháp đáp trả vào thời điểm này theo đề nghị trực tiếp từ Thủ tướng Iraq Ali Al-Zaidi.

Về phía Iraq, Thủ tướng Ali Al-Zaidi đã chỉ đạo thành lập ban điều tra khẩn cấp nhằm xác định lực lượng thực hiện vụ tấn công cũng như các bên hậu thuẫn, ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột tại khu vực Trung Đông.

PHƯƠNG NAM